/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市

花蓮地震災情彙整 雲門翠堤大樓20多人受困【不斷更新】

>rss

美股僅跌回12月中水準 Fed新主席不致出手

發稿時間：2018/02/06 23:47

最新更新：2018/02/06 23:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國股市接連2個交易日崩跌，並引發全球股市重災，看似腥風血雨。但實際上美股僅吐回一個多月來的漲勢，且分析師認為，情況還不致嚴重到新任聯準會主席出手拯救的地步。

「紐約時報」（New York Times）報導，美股道瓊工業指數2日收盤大跌665.75點，5日收盤更狂瀉1175.21點，創史上最大單日跌點紀錄。跌點數字看似驚人，然而道瓊指數不過返回2017年12月中的水準。

此外，標準普爾500指數過去6個交易日總結重挫7.8%，類似下跌幅度和速度在2016年1月和2015年8月出現過，兩次經驗皆未留下持久的傷痕。這樣的跌幅百分比，也還不到從最近高點回檔10%的定義上市場修正。

媒體還經常強調道瓊指數的點數變化，但這比從百分比來看更容易扭曲觀感。例如5日的史上最大單日跌點，換算成百分比僅下跌4.6%。在全球金融危機高峰和後續期間，道瓊指數數度出現更大跌幅。遑論1987年股災時，指數單日崩跌22.6%，跌點僅508。

另一個令人對近日美股大跌特別有感覺的原因是，過去18個月是當代股市最平靜的時期之一。2017年標準普爾500指數一整年無一日單日跌幅超過2%，2016年則有5天，2015年有6天，2014年也有4天出現這樣的大跌日。

美國「市場觀察」（MarketWatch）網站報導，經濟學家懷疑，5日的美股大屠殺，是否能夠驅使美國聯邦準備理事會（Fed）新科主席鮑爾（Jerome Powell）說服同僚採取貨幣政策行動拯救股市。

他們認為，除非股市出現更深的跌勢或出現其他市場災變，否則聯準會在前主席葉倫（Janet Yellen）任期最後幾年穩定朝向貨幣政策正常化前進的趨勢，應該不會改變。

復興總體研究公司（Renaissance Macro Research LLC）經濟學部主任杜達（Neil Dutta）發布報告指出，對於一個「哀嘆股市價格高漲的」聯準會而言，「股票遭拋售不會特別令人擔憂」。

自從1987年10月美股爆發股災，引發當時的聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）降息救市，並誕生「葛林斯潘賣權」（Greenspan put）一詞，投資人便屢屢揣測，聯準會是否會在股市出現重大跌勢時，提供某種形式的保護傘。

所謂「葛林斯潘賣權」，指的是央行持續出手支撐股市，使得投資人宛如握有可在適當時機脫手持股的賣權，即使市場大跌也不怕虧損。

凱投宏觀公司（Capital Economics Ltd.）市場經濟學家希金斯（John Higgins）發布報告指出，有2個理由使得「鮑爾賣權」（Powell put）不太可能出現。

首先，希金斯將標準普爾500指數1987年走勢和截至2日的近期跌勢比對。他說，除非標普指數跌回遠低於2000點的水準，鮑爾才能獲得如同葛林斯潘在1987年持有的充分理由，來採取行動穩定市場，進而出現「鮑爾賣權」的情況。

其次，目前美國經濟接近全面就業。希金斯表示，這使得聯準會難以停止繼續緊縮貨幣政策，因為這麼做將令人懷疑聯準會是否堅守穩定物價任務。對聯準會在抑制通貨膨脹上進度落後的疑慮，可能引發公債殖利率進一步攀升，對經濟造成傷害。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP