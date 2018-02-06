美股僅跌回12月中水準 Fed新主席不致出手

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國股市接連2個交易日崩跌，並引發全球股市重災，看似腥風血雨。但實際上美股僅吐回一個多月來的漲勢，且分析師認為，情況還不致嚴重到新任聯準會主席出手拯救的地步。



「紐約時報」（New York Times）報導，美股道瓊工業指數2日收盤大跌665.75點，5日收盤更狂瀉1175.21點，創史上最大單日跌點紀錄。跌點數字看似驚人，然而道瓊指數不過返回2017年12月中的水準。



此外，標準普爾500指數過去6個交易日總結重挫7.8%，類似下跌幅度和速度在2016年1月和2015年8月出現過，兩次經驗皆未留下持久的傷痕。這樣的跌幅百分比，也還不到從最近高點回檔10%的定義上市場修正。



媒體還經常強調道瓊指數的點數變化，但這比從百分比來看更容易扭曲觀感。例如5日的史上最大單日跌點，換算成百分比僅下跌4.6%。在全球金融危機高峰和後續期間，道瓊指數數度出現更大跌幅。遑論1987年股災時，指數單日崩跌22.6%，跌點僅508。



另一個令人對近日美股大跌特別有感覺的原因是，過去18個月是當代股市最平靜的時期之一。2017年標準普爾500指數一整年無一日單日跌幅超過2%，2016年則有5天，2015年有6天，2014年也有4天出現這樣的大跌日。



美國「市場觀察」（MarketWatch）網站報導，經濟學家懷疑，5日的美股大屠殺，是否能夠驅使美國聯邦準備理事會（Fed）新科主席鮑爾（Jerome Powell）說服同僚採取貨幣政策行動拯救股市。



他們認為，除非股市出現更深的跌勢或出現其他市場災變，否則聯準會在前主席葉倫（Janet Yellen）任期最後幾年穩定朝向貨幣政策正常化前進的趨勢，應該不會改變。



復興總體研究公司（Renaissance Macro Research LLC）經濟學部主任杜達（Neil Dutta）發布報告指出，對於一個「哀嘆股市價格高漲的」聯準會而言，「股票遭拋售不會特別令人擔憂」。



自從1987年10月美股爆發股災，引發當時的聯準會主席葛林斯潘（Alan Greenspan）降息救市，並誕生「葛林斯潘賣權」（Greenspan put）一詞，投資人便屢屢揣測，聯準會是否會在股市出現重大跌勢時，提供某種形式的保護傘。



所謂「葛林斯潘賣權」，指的是央行持續出手支撐股市，使得投資人宛如握有可在適當時機脫手持股的賣權，即使市場大跌也不怕虧損。



凱投宏觀公司（Capital Economics Ltd.）市場經濟學家希金斯（John Higgins）發布報告指出，有2個理由使得「鮑爾賣權」（Powell put）不太可能出現。



首先，希金斯將標準普爾500指數1987年走勢和截至2日的近期跌勢比對。他說，除非標普指數跌回遠低於2000點的水準，鮑爾才能獲得如同葛林斯潘在1987年持有的充分理由，來採取行動穩定市場，進而出現「鮑爾賣權」的情況。



其次，目前美國經濟接近全面就業。希金斯表示，這使得聯準會難以停止繼續緊縮貨幣政策，因為這麼做將令人懷疑聯準會是否堅守穩定物價任務。對聯準會在抑制通貨膨脹上進度落後的疑慮，可能引發公債殖利率進一步攀升，對經濟造成傷害。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070206