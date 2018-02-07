台股反彈勿鬆懈 投顧：留意封關前賣壓

（中央社記者江明晏台北2018年2月7日電）美股反彈，帶動台股今天大漲，但收盤漲幅收斂，投顧認為心態勿鬆懈，得提防封關前賣壓，指數不排除回測，應以基本面、法人持股是否鬆動兩大原則檢視手中持股。



美股道瓊工業指數急跌後反彈，大漲567.02點，帶動今天台股盤中反彈近300點，高點至10697.82點，但隨後漲幅收斂。台股加權股價指數今天終場收在10551.54點，上漲147.54點，漲幅1.42%，成交值新台幣1735.44億元。



兆豐投顧協理黃國偉認為，台股今天雖然反彈，但高檔已形成套牢賣壓區，短、中線需要築底籌碼換手，指數才有望繼續往上，加上投資人擔憂國際股市在農曆春節長假期間還有變數，抱股過年意願低，封關前恐有賣壓，指數不排除回測，只要萬點附近關卡不要跌破，結構不至於會走空，但整理時間需拉長。



黃國偉指出，不必將今天上漲視為「逃命前反彈」，但在檢視手中持股時，可留意基本面與法人持股是否鬆動兩大原則。



觀察美股後續，黃國偉認為，市場對升息次數增加的憂慮目前暫時消化完畢，美股將回歸基本面觀察，預料急速反彈後將橫向整理，短線除了擔心預算協議恐讓美國政府關門的干擾因素外，中長線要觀察美國債券殖利率是否繼續往上，形成新一波市場對通膨與升息次數提高的擔憂。



日盛投顧表示，受國際股市影響，台股昨日快速回檔，短線負乖離過大，且台股短線留下兩道跳空缺口並且接近10200的大頸線，加上融資大減超過76.5億元，籌碼快速沉澱，短線台股出現急彈，但距離封關僅剩3個交易日，仍須檢視手中持股風險，提防封關前賣壓。



展望後續，華南投顧董事長儲祥生認為，今年首季會是台股相對高點，後續第2季開始會有不確定因素，加上支撐台股的動能，如景氣回升、美股續強、美元弱勢等題材已在這兩年大量釋放，不排除要開始居高思危、謹慎操作。



元富投顧總經理劉坤錫點出，後續仍要持續觀察美國債券殖利率是否繼續走高，影響美國通膨狀況，恐致美國聯準會放手升息的可能性增高，讓華爾街不安情緒再度升高，導致股市波動，熱錢再進新興市場的機率變小。（編輯：李淑華）1070207