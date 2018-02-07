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花蓮地震死亡人數攀升至7人 雲門翠堤明顯位移暫停搜救

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友達去年獲利10年新高 每股賺3.36元

發稿時間：2018/02/07 14:46

最新更新：2018/02/07 14:46

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（中央社記者潘智義台北7日電）友達光電今天舉行線上法人說明會，公布2017全年歸屬母公司淨利新台幣323.6億元，創10年新高，且連續5年獲利，基本每股盈餘3.36元，。

友達強調，回顧第4季，雖然面板價格持續下滑，單季營收較上季減少7.7%，但獲利表現仍然相當不錯，單季營業淨利達57.0億元，歸屬母公司淨利42.0億元。累計2017年全年營收較前年增加3.6%，營業淨利達391.4億元，較前年成長超過2倍；歸屬母公司淨利達323.6億元，年增逾3倍，獲利創下10年以來新高。

友達光電統計，2017年第4季合併營收為新台幣806.6億元，較第3季減少7.7%。第4季歸屬母公司業主淨利為42.0億元，基本每股盈餘為0.44元。

友達指出，2017年全年合併營收為3410.3億元，較2016年增加3.6%。全年歸屬於母公司業主淨利為323.6億元，基本每股盈餘3.36元。

友達表示，2017年第4季大尺寸面板出貨量約2865萬片，較第3季下降1.5%。第4季中小尺寸面板出貨量超過4696萬片，較第3季增0.3%。2017年全年大尺寸面板出貨量超過1億1180萬片，較2016年成長1.2%。2017年全年中小尺寸面板出貨量約1億6885萬片，與2016年相較增加9.7%。1070207

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