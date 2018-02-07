花蓮地震 房屋倒塌理賠約1.37億元

花蓮深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，花蓮市區一間好樂迪窗戶玻璃破裂，碎片散落一地。中央社記者吳家昇攝 107年2月7日

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）花蓮強震陸續傳來災情，住宅地震保險基金初步統計，住宅地震基本保險理賠件數有81件，理賠金額約新台幣1.37億元，目前台產已率先給付20萬元臨時住宿費給1名保戶。



依據中央氣象局地震報告，花蓮昨天晚間11時50分發生芮氏規模6.0的地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度為10公里，最大震度為7級，造成花蓮統帥飯店等大樓塌陷、多人傷亡。



台灣的住宅地震保險制度自91年4月1日起實施，提供民眾基本的地震保險保障，當房屋全倒或半倒時，保戶可獲得150萬元的保險金以及20萬元的臨時住宿費。根據金融監督管理委員會統計，截至去年底，台灣已逾288萬戶投保住宅地震基本保險，投保率約33.55%。



為因應此次花蓮地震，地震基金今天早上召開緊急會議，邀請各大產險公司以及主管機關與會，金管會會中表達，沒有爭議的房屋倒塌案件，期待產險公司可以盡速撥付保險金等費用，讓保戶好過年。



根據地震基金初步統計，目前房屋倒塌情況已達理賠的件數有81件，若以150萬元的保險金以及20萬元的臨時住宿費計算，則整體理賠金約1億3770萬元，另外，目前花蓮當地還有1棟大樓的倒塌情況需要進一步確認。



地震基金表示，目前明台產險已確認有33戶保戶為本次花蓮強震的受災戶最多，其次為台灣產物保險公司的14件，第三多的則是兆豐產險以及富邦產險的各7件。



地震基金說明，產險公司在保險金及臨時住宿費的給付上，因需與保戶進行身分確認，以及相關文件齊備等流程，因此，目前僅台產已優先給付1名保戶20萬元的臨時住宿費，各大產險公司都強調將盡速理賠。



同時，住宅地震保險基金也呼籲，已投保住宅地震基本保險的保戶，若住宅已嚴重受損，請保戶與產物保險公司聯絡，保險公司將派員前往處理。另外，保戶若不知簽發保單的保險公司名稱，或不確定是否已投保，民眾可上網搜尋「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」或在Google輸入關鍵字「震後平台」，之後進入官網，輸入個人基本資料後即可查詢。（編輯：李信寬）1070207