/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市

花蓮地震死亡人數攀升至7人 雲門翠堤明顯位移暫停搜救

>rss

花蓮地震 房屋倒塌理賠約1.37億元

發稿時間：2018/02/07 15:00

最新更新：2018/02/07 15:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 花蓮深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，花蓮市區一間好樂迪窗戶玻璃破裂，碎片散落一地。中央社記者吳家昇攝 107年2月7日花蓮深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，花蓮市區一間好樂迪窗戶玻璃破裂，碎片散落一地。中央社記者吳家昇攝 107年2月7日

（中央社記者蔡怡杼台北7日電）花蓮強震陸續傳來災情，住宅地震保險基金初步統計，住宅地震基本保險理賠件數有81件，理賠金額約新台幣1.37億元，目前台產已率先給付20萬元臨時住宿費給1名保戶。

依據中央氣象局地震報告，花蓮昨天晚間11時50分發生芮氏規模6.0的地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度為10公里，最大震度為7級，造成花蓮統帥飯店等大樓塌陷、多人傷亡。

台灣的住宅地震保險制度自91年4月1日起實施，提供民眾基本的地震保險保障，當房屋全倒或半倒時，保戶可獲得150萬元的保險金以及20萬元的臨時住宿費。根據金融監督管理委員會統計，截至去年底，台灣已逾288萬戶投保住宅地震基本保險，投保率約33.55%。

為因應此次花蓮地震，地震基金今天早上召開緊急會議，邀請各大產險公司以及主管機關與會，金管會會中表達，沒有爭議的房屋倒塌案件，期待產險公司可以盡速撥付保險金等費用，讓保戶好過年。

根據地震基金初步統計，目前房屋倒塌情況已達理賠的件數有81件，若以150萬元的保險金以及20萬元的臨時住宿費計算，則整體理賠金約1億3770萬元，另外，目前花蓮當地還有1棟大樓的倒塌情況需要進一步確認。

地震基金表示，目前明台產險已確認有33戶保戶為本次花蓮強震的受災戶最多，其次為台灣產物保險公司的14件，第三多的則是兆豐產險以及富邦產險的各7件。

地震基金說明，產險公司在保險金及臨時住宿費的給付上，因需與保戶進行身分確認，以及相關文件齊備等流程，因此，目前僅台產已優先給付1名保戶20萬元的臨時住宿費，各大產險公司都強調將盡速理賠。

同時，住宅地震保險基金也呼籲，已投保住宅地震基本保險的保戶，若住宅已嚴重受損，請保戶與產物保險公司聯絡，保險公司將派員前往處理。另外，保戶若不知簽發保單的保險公司名稱，或不確定是否已投保，民眾可上網搜尋「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」或在Google輸入關鍵字「震後平台」，之後進入官網，輸入個人基本資料後即可查詢。（編輯：李信寬）1070207

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP