電價穩定基金 台電估列帳400至500億元

（中央社記者黃雅娟台北7日電）台電今天發布重訊，有關超額盈餘用來穩定電價費用，扣除提列核後端基金及106年未達合理利潤數，初估約新台幣400至500億元，實際金額及列帳方式有待董事會通過。



台電今天發布重大訊息公告表示，經濟部昨日發函要求台電辦理電價穩定準備列帳事宜，台電表示，將依照經濟部指示辦理，提報董事會通過後，預計列帳新台幣400至500億元。



台電表示，根據立法院104年1月20日通過的電價公式，台電可獲得一定比例的合理利潤，超額利潤應作為平穩電價之用，104年、105年的超額利潤在財務報表內，皆以附註方式揭露。



台電指出，目前初估列入電價穩定準備約為新台幣400至500億元，雖然過去超額利潤總計超過800億元，但是因為核電廠除役準備可能多出近300億費用，加上106年盈餘初估可能較合理利潤低，暫時先將相關費用扣除。



由於過去台電的電價穩定準備，並沒有設定「基金」專戶，台電表示，列帳多少、如何列帳，仍有待董事會討論決議。



經濟部能源局公告的電價公式，設定未來電價估計每年4月、10月檢討2次，每次漲跌調幅不超過3%，能源局副局長李君禮表示，台電的超額盈餘是不是漲跌幅超過3%才進場，使用多少、如何使用，以及台電106年應提撥多少超額盈餘作為電價平穩準備，都有待電價費率審議會決定。



不過經濟部長沈榮津日前已經多次表示，由於調漲電價將影響物價，目標是今年10月以前電價不會調漲，電價漲幅考慮由台電提撥的電價平穩準備吸收。



台電雖然已經連4年寫下獲利紀錄，但累計虧損仍達739億元；102年虧損178億元、103年轉虧為盈獲利140億元、104年大賺618億元、105年獲利354億元，106年稅前盈餘為205億元；104年及105年提列電價平穩準備則分為335.72億元及501.5億元，總計為837.22億元。（編輯：林興盟）1070207