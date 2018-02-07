印度央行預測 印度2018經濟成長7.2%

（中央社記者康世人新德里7日專電）印度儲備銀行今天第3度決定附買回利率維持6%，並預測印度2017財政年度的經濟成長，由6.7%下調至6.6%，2018將加速至7.2%，並調高通膨率。



印度儲備銀行（RBI，印度央行）貨幣政策委員會7日開會，6名委員中有5人決定附買回利率（Repo Rate）維持在6%，這已是印度央行第3度不調整附買回利率，也是2011年11月以來最低的數字。



此外，印度央行將3月底截止的2017財政年度經濟成長預測，下調到6.6%。



在廢舊鈔和商品與服務稅（GST）兩項影響經濟的效應減弱後，印度央行預測，2018財政年度（2018年4月至2019年3月底）經濟成長將加速到7.2%。



印度央行將2017財年第4季（2018年1月到3月）的通貨膨脹率預測上調到5.1%，預計2018財年上半年的通膨率，將提高到5.1%至5.6%，下半財年下降到4.5%至4.6%。



印度央行貨幣政策委員會聲明指出，印度通膨因高油價、高關稅及財政狀況惡化等不確定因素蒙上陰影。



聲明認為，印度公共財政惡化可能導致民間投資和融資被排擠，印度經濟若要復甦，需要謹慎維護經濟環境。



聲明歡迎，印度財政部日前公布新預算案，把農村和基礎設施列為支出重點。



印度央行指出，由於美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策正常化的不確定，導致全球金融市場波動。1070207