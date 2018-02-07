花蓮地震送暖 多家企業捐款千萬

花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0強震，造成花蓮雲門翠堤大樓嚴重傾斜，救災人員7日晚間確認過現場狀況並待雨勢稍緩後再度派員入內搜救。中央社記者裴禛攝 107年2月7日
（中央社台北7日連線報導）花蓮6日深夜強震，受創嚴重，企業紛紛送暖，協助受災民眾度過難關。多家企業捐款上千萬，包括國泰金3000萬元，聯發科、緯創資通、台新金、玉山金、永豐金、華航集團各捐款1000萬元。
花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區發生大樓坍塌及道路龜裂災情，已造成6死、258傷、76失聯。企業、公股銀行及金管會旗下單位關懷花蓮災民，紛紛慷慨捐款，協助災民早日重建家園。
國泰金控捐款3000萬元；台新金控、永豐金控捐款1000萬元；玉山金控及玉山銀行共捐出1000萬元，其中包含經營團隊及全體經理人捐出自己的一日所得及愛心，共募集300萬元。
聯發科技教育基金將投入1000萬緊急救助專款，提供花蓮地區受災的孩子與學生未來兩年的學雜費；聯發科技志工社也會聚集員工愛心及資源，在適當時機進入災區，協助受災家庭重建家園。
永豐餘投控旗下中華紙漿花蓮廠也受到傷害，已積極投入安全盤點後復工。華紙是花蓮最早成立的企業，對花蓮有感情，將捐出1000萬元。
富邦集團富邦金攜手台灣大捐1500萬元；9大公股行庫共捐贈2100萬元；緯創資通捐款1千萬元；永豐金控捐出1000萬元。
華航集團捐款1000萬元，協助救災及後續重建需要，並為當地居民及投入救災的各界警消朋友加油打氣。
金融監督管理委員會轄下證券期貨周邊單位包括台灣證券交易所、台灣期貨交易所、櫃買中心及集保結算所合捐2000萬元。
上銀董事長卓永財第一時間先捐新台幣500萬元，由財務主管匯款到花蓮縣社會救助金專戶。
東元電機聯合摩斯漢堡等關企業捐款500萬元協助花蓮，並發動員工捐贈一日薪資所得；被動元件大廠國巨捐款500萬元。
第一金控集團捐出350萬元賑災；和泰大金空調捐助300萬元；聯華食品與可口可樂都捐款200萬元；台鹽公司與財團法人泰山文化基金會各捐款100萬元；台肥公司捐贈由集團子公司生產市值約100萬元的海洋深層水（編輯：許雅靜）1070207
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