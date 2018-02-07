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沃旭加碼做儲能 經部示範場域先選定高雄

發稿時間：2018/02/07 20:57

最新更新：2018/02/07 20:57

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（中央社記者廖禹揚台北7日電）全球最大離岸風電開發商沃旭能源，今天宣布加碼投資台灣百萬瓦級儲能先導計畫，有助綠能發展往下個階段邁進；能源局也正進行區域儲能示範計畫，帶領國內業者練兵。

沃旭能源今天舉辦記者會，宣布與彰化縣政府、台灣電力公司、工業技術研究院及國立彰化師範大學合作，啟動聯結產官學研各界資源的儲能研究與應用合作平台。

沃旭能源全球風力首席執行長諾柏（Martin Neubert）指出，發展可再生能源過程中，儲能技術將使可再生能源整合更容易，具有提升電網效率及穩定性的功能，因此沃旭不只要在台灣發展離岸風電，還要把能源儲存技術帶到台灣。

沃旭能源2016年宣布來台投資設立公司，預計開發彰化外海離岸風場，裝置容量約2.4GW，可供280萬戶年用電，投資金額達新台幣3000萬元，這次再加碼金額未定，沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，待彰化縣政府協助選定合適地點及盤點台灣國內廠商能量後，再視儲能裝置大小及推動方式而定，投資金額可能落在5000萬至2億元之間，預計今年底前開始施工，2019年完工。

能源局長林全能表示，儲能系統有助穩定電壓，在再生能源供電占比提高時將扮演重要角色，能源局去年中也開始推動區域儲能示範計畫，先參考國內大型太陽光電設置區域選定示範場域，測試併聯電網的情形，以及國內業者電池產品的可靠度，藉由示範場域帶領國內業者練兵。

經濟部官員表示，這項計畫今年首先鎖定高雄永安鹽灘地，後續將視示範結果擴大推動，也協助國內業者確認電池產品能量，避免造成電力系統不穩定，具備實際經驗後，業者就不只能賣硬體，也有輸出系統的機會。（編輯：林興盟）1070207

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