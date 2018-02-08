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諾基亞攜手高通 5G拚明年商用化

發稿時間：2018/02/08 14:09

最新更新：2018/02/08 14:09

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（中央社記者江明晏台北2018年2月8日電）高通技術公司與諾基亞近期完成5G測試，目標2019年全面部署以3GPP標準為基礎的5G基礎架構與裝置，並於2019年提供商用化5G網路，特別是美國、中國大陸、日本、韓國和歐洲。

諾基亞今天表示，日前已和高通全資子公司高通技術(Qualcomm Technologies)透過用於商業運轉的諾基亞AirScale基地台與高通技術公司的裝置原型機，在3.5GHz與28GHz頻段上完成3GPP 5G NR Release 15標準的互通性測試，該標準已於去年12月底制定完成。

專注於以New Radio為基礎的5G技術商用化，諾基亞與高通技術公司在諾基亞位於芬蘭奧盧的5G卓越中心(5G Center of Excellence)，為業者提供2018年5G NR實地試驗的基礎設施。

諾基亞、高通技術公司與BT/EE、Deutsche Telekom、Elisa、KT、LGU+、NTT DOCOMO、Optus、SKT、Telia及Vodafone Group等業者已承諾在5G NR技術的驗證與測試上展開合作。

展望今年，諾基亞今年將瞄準4大領域，包括3G與4G的網路維護、政府企業單位網路升級領域商機、物聯網軟體管理、諾基亞指出，5G預估可在2019年中商轉，相關商品應用也會出現，但具規模商業化預估落在2020年。

諾基亞大中華區副總裁謝任邦表示，在5G領域已和台灣多數電信業者均簽訂合作備忘錄(MOU)，並有機會促成台灣與國際接軌，但5G仍在摸索階段，預料小型基地台、以及物聯網、AI產業、工業4.0、硬體裝置等會是與台灣產業有較多合作的領域。

高通技術公司總裁艾蒙(Cristiano Amon)表示，成功完成5G NR標準端對端互通性連線測試，代表往2019年推出5G NR商用網路和裝置的目標更邁進一步。期待能與諾基亞及全球業者更進一步合作，並共同進行符合標準的實地試驗，以實現商用化目標。（編輯：李信寬）1070208

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