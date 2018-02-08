台股盤整收黑 法人估年後資金歸隊

（中央社記者韋樞台北8日電）台股今天開高後多數時間在平盤下游走，電子股僅面板雙雄表現優異，傳產股零星表態。法人表示，台股混亂後沈澱數日，預期年後資金歸隊。



台股終場下跌23.02點，收在10528.52點，成交值新台幣1194.72億元。



亞股今天漲跌互見，包括日股、港股、韓股和大陸深圳指數等反彈上漲；台股開高一度站上10600點後收斂翻黑，成交值萎縮。



電子股方面，蘋概三巨頭的台積電和鴻海小跌，僅大立光漲幅1.92%，收在3725元；面板二虎受惠去年營運表現優異而量價齊揚，友達收在13.8元，漲幅達3.76%，成交爆出28.5萬張大量；群創收在13.5元，漲幅3.05%，成交11萬張。



傳產股方面塑化股繼7日由台塑企業等一線大廠領漲後，今天中小型股跟進，水泥、造紙、玻璃、鋼鐵、汽車、觀光等上漲；金融股亦上漲0.47%。



資深分析師林成蔭表示，這一波美股帶動的波動難免還要再混亂幾天，春節前出場的賣壓還須要時間消化。



林成蔭指出，估計這一波震盪沈澱後將回到多頭軌道，主要是參考各國及各經濟組織發布的經濟數據沒有衰退的疑慮，因此只要台股指數不跌破10300點，年後資金可望重新歸隊，但若萬一守不住10300點，甚至跌破萬點時，可能就要謹慎以對。



他認為，現階段台股不易判斷主流股，若投資人要建立部位，可以參考台灣50、中小型股、滬深300，或是高股息ETF等，重拾日前減持的部位。（編輯：鄭雪文）1070208