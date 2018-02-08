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街口電子支付開業 可付款轉帳發紅包

發稿時間：2018/02/08 14:54

最新更新：2018/02/08 14:54

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（中央社記者江明晏台北8日電）台灣新創公司街口支付日前取得電子支付機構營業執照，將於12日正式營運，近期街口支付攜手10家大型銀行，連結銀行帳戶後，可在街口支付帳戶付款、轉帳、發紅包。

金管會日前核准街口支付申設電子支付機構，成為國內第6家專營的電子支付機構，街口支付已於4日宣布開業，12日正式營運。

街口支付表示，在開業前單月交易筆數已超過200萬筆，每月快速成長，近期已與10家主要大型銀行直接串連銀行帳戶，消費者透過手機，連結銀行帳戶後，可完成街口支付帳戶的儲值與提領，也提供消費者透過銀行帳戶直接付款的服務。

看好消費者日常轉帳、分帳的需求，街口支付也提供街口支付帳戶相互轉帳，街口支付並宣布，「消費者於街口帳戶轉帳，或將帳戶中的錢提領回銀行帳戶，至少兩年內將完全免手續費」。

街口支付執行長胡亦嘉表示，未來行動支付的發展必將全面取代現金，街口將打造出以支付為核心的完整生態圈，目標跳脫信用卡的制度與限制，讓支付滲入大街小巷所有的商戶，也才能提供更多的服務如轉帳、拆帳等，甚至日後也才可能發展金融性商品。

街口支付同時與銀行合作祭出連結帳戶或用帳戶扣款就可獲得回饋活動，並鼓勵所有人透過街口支付發紅包。（編輯：蘇志宗）1070208

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