震盪後逢低承接 日股收高逾1%

（中央社東京8日綜合外電報導）歷經過去2個交易日的劇烈震盪，日本東京股市今天在逢低承接買氣的支撐下，收盤上漲約1%。



日經225指數勁揚245.49點或1.13%，收21890.96點。東證一部指數上揚15.78點或0.90%，收1765.69點。



法新社報導，今天亞洲匯市時間，美元匯價由昨天紐約匯市時的109.20日圓升值至109.61日圓。



岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）首席策略師伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）發布評論表示：「午盤交易湧現逢低買進下單。」



不過分析師指出，過去2天全球股市大幅波動後，投資人仍抱持謹慎態度。



日本3大車廠股價今天全數勁揚，豐田汽車公司（Toyota Motor Corp.）收高2.42%，日產汽車公司（Nissan Motor Co.）漲1.38%，本田汽車公司（Honda Motor Co.）上升0.85%。



化妝品公司資生堂（Shiseido Co.）發布全年財報優於預期，股價收盤躍升3.97%。



日本電訊商軟體銀行公司（SoftBank Corp.）昨天表示，已開始準備行動業務部的首次公開募股（IPO）事宜。軟銀今天股價應聲收高0.97%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070208