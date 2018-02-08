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花蓮地震 李同榮:體檢危險老屋強迫都更

發稿時間：2018/02/08 16:14

最新更新：2018/02/08 16:14

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（中央社記者韋樞台北8日電）花蓮地震造成部分樓房塌陷傾斜，房仲全聯會榮譽理事長李同榮說，危老條例無法發揮全面防災，政府應編列預算全面盤點耐震力不足危險老屋，嚴重倒塌之虞者，立法強制拆除都更。

吉家網不動產董事長暨房仲公會全聯會榮譽理事長李同榮表示，都市危險及老舊建築物加速重建條例在立法上偏重老屋重建的獎勵，卻沒有針對全台危險房舍提出主動積極的防災都更政策，也未針對危險老屋採取主動積極的盤點，會讓全台老屋處於災害不安的危機中，政府不可忽視。

李同榮指出，目前能順利進行重建的老屋，大都是所有權單一且容易整合的標的，其中不乏企業財團與公營事業老舊房舍，真正受惠的危險老屋應該有限，但真正全台危險老屋隨時處於地震災害威脅中，尤其是北台灣若遇六級以上地震，危屋倒塌的大災難不堪設想。

李同榮提出防災都更政策兩大建議，首先，政府編列預算全面盤點耐震力不足的老屋，全面性的針對560多萬戶健檢測試建物耐震力，初期以整棟建築物為標的，可以縮小檢測範圍，初估不會超過新台幣300億元，比政府要花300億元去包租代管更有意義。

此外，應立法針對危險老屋強迫都更，並依據健檢結果，將耐震力不足的危險老屋，依危險程度分類分等級，輕微待補強者提出補助措施，並列管追蹤；嚴重有倒塌危險的建物，必須立法強制拆除並給予優惠強迫都更，這才是政府主動積極防災都更的好政策。（編輯：郭萍英）1070208

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