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投資人抵抗震盪壓力 亞股大致收高

發稿時間：2018/02/08 19:22

最新更新：2018/02/08 19:22

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（中央社香港8日綜合外電報導）亞洲股市經歷本週稍早大跌後，今天大致走揚。但投資人深受大量拋售和未來可能出現更大波動的警告驚嚇，在震盪的本月走勢還難以站穩腳步。

法新社報導，受到低成本資金和經濟展望樂觀的加持，全球股市之前幾乎毫無停頓一路走揚。然而，隨著各國中央銀行在美國聯邦準備理事會（Fed）帶頭下準備調高借貸成本，交易員如今必須小心渡過洶湧暗潮。

2日公布的美國就業和薪資成長數據強健，加上美國關鍵公債的殖利率攀升，導致一再創歷史新高的全球股市漲勢中止。美國股市連續大跌，並在本週嚴重衝擊全球市場。

6日亞洲市場受到最大衝擊，香港和東京股市跌最深，其他市場也感受到壓力。昨天投資人依舊無法穩住走勢，反彈力道逐漸失去動力。今天亞洲股市雖然波動更頻繁，但大多數股市收高。

東京股市今天勁揚1.1%，收21890.86點。香港恆生指數過去5個交易日大跌8%之後，今天上升0.4%收30451.27點。澳洲雪梨股市收漲0.2%，南韓首爾上揚0.5%，新加坡股市上揚0.95%。

中國今天公布，1月進口數據遠優於預期，出口也獲得強健的全球需求支持。但上海股市收盤卻重挫1.4%。台股加權指數也收低0.2%。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070208

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