銀行響應新南向 去年海外布局創新高

（中央社記者蔡怡杼台北8日電）銀行響應政府新南向政策，根據金管會統計，去年共有10家銀行獲准在新南向國家申設17處分支機構，不僅推升去年申設海外分支機構達21處，為歷年新高，且去年銀行海外稅前獲利達559億元。



金融監督管理委員會今天公布，去年整體銀行海外稅前獲利新台幣559億元，較105年增加124億元，同時，金管會去年共核准本國銀行申設21處海外分支機構，其中，10家銀行申請在新南向國家設立17家分支機構。



金管會銀行局副局長王立群表示，銀行去年向金管會申請設立海外據點共21處，同時，金管會也核准21處，規模為歷年核准最多的，其中，有10家銀行申設17處海外分支機構，至於獲准赴中國大陸申設分支機構僅兩家，分別是土地銀行的廈門分行以及中國信託的深圳分行，顯示銀行響應政府新南向，至於西進明顯降溫。



王立群進一步指出，截至去年底，整體銀行海外分支機構包含辦事處、分行、子行以及支行等共485處，稅前獲利為559億元，較105年底增加124億元，獲利前五高的市場依序為香港250億元、美國85億元、日本64億元、中國大陸54億元以及新加坡的31億元。



若與105年相比，銀行前五大市場中除新加坡市場因授信踩雷，獲利減少23億元外，其餘市場有13億元到43億元不同程度的增長，尤其，美國地區因105年有兆豐銀行遭美重罰57億元、中國大陸因人民幣匯率波動，兩地基期較低，因此，兩地市場去年獲利均倍增。



另外，在新南向國家中，銀行去年整體稅前獲利85.6億元，年增6.6億元，其中，東協10國去年稅前盈餘75.6億元，年減4.1億元；南亞6國去年獲利0.3億元，105年則是虧損2億元；紐澳地區去年獲利9.7億元，年增8.5億元。（編輯：黃國倫）1070208