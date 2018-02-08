王文淵：台塑明年年終獎金六個月跑不掉

（中央社記者韋樞台北8日電）台塑企業總裁王文淵今晚表示，今年度的展望不會比去年差，大環境如何變化不敢講，但是明年初發今年度的年終獎金六個月跑不掉；王文淵也再提及台塑非常想在台灣加碼投資。



王文淵今晚在台塑企業總管理處暮年會致詞時做以上表示，贏得台下所有員工熱烈掌聲。



王文淵指出，去年台塑四寶合併總營收新台幣1兆4953億元，全企業各大小公司加總約2兆42億元，且獲利也創新高，因此除了6個月年終獎金外，也有2.2萬元的加碼紅包。



王文淵提及這兩天花蓮地震，各企業紛紛捐善款，台塑企業捐了5000萬元，有人問為何台塑捐5000萬元，實在因為花蓮地震和兩年前的台南地震同一天、同一個市長，如今是行政院長賴清德，同一個警察局長，實在太過於巧合。



王文淵表示，當年台塑在台南地震時捐了5000萬元，若對花蓮地震的災民捐款少於5000萬元會對不起現在的賴清德院長，捐多於5000萬元則對不起過去的賴清德市長。所以不是捐款多少的問題，而是為協助當地受災民眾能夠儘速重建，快速從災難中站起來。



他致詞時仍不忘台塑企業非常想在台灣加碼投資。目前六輕的投資在前總統陳水扁時代折舊600億元，到了前總統馬英九時代減到400億元，現任總統蔡英文時代不到400億元；畢竟有投資才有將來，但台塑企業的折舊一直下降，代表沒有新的投資。



他強調，台塑企業過去對新的投資提出環境影響評估報告，至今都沒通過，且台化提出製程的環保提升案，產量一樣，但污染更少，且只要做環差就可以，結果還是無法通過。



他月前與台塑企業主管去大陸舟山群島看到當地正在興建石化專區，填海整地一年弄好，所有的舖路、造橋都是地方政府的事，廠商只要負責建廠即可，他非常憂心台灣的石化業未來兩三年如何與浙江石化競爭。（編輯：張均懋）1070208