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攬才專法上路 自由藝術家免雇主可來台

發稿時間：2018/02/08 20:31

最新更新：2018/02/08 20:31

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（中央社記者陳政偉台北8日電）「外國專業人才延攬及僱用法」今天正式上路，國發會指出，除鎖定延攬人工智慧、物聯網等產業外國特定專業人才來台，像自由藝術家這類一般專業人才，免雇主可自行申請來台。

國家發展委員會研擬推動的外國專業人才延攬及僱用法今天施行，國發會人力發展處處長林至美指出，根據外國專業人才屬性，包括「一般外國專業人才」、「外國特定專業人才」、「外國高級專業人才」。

林至美解釋，「一般外國專業人才」，指從事就業服務法中的專業工作、自由藝術工作、以及專門知識或技術的短期補習班教師。

「外國特定專業人才」是為加速國內產業轉型升級，各目的事業主管機關針對科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律及建築設計等八大領域，鎖定延攬像是奈米、人工智慧AI、物聯網IoT、虛擬實境VR、半導體、生技醫材、綠色能源、金融科技FinTech、數位經濟等產業所需專業人才。

「外國高級專業人才」是根據「入出國及移民法」所定的國內所需高級專業人才，像在科學、研究、工商業方面具特殊專業，及曾獲國際賽事獎項殊榮者。

林至美指出，從放寬內容來看，外國人才專法鬆綁外國專業人士來台簽證、工作、居留相關規定，與外國專業人才父母配偶子女停居留規定，也提供退休、健保及租稅優惠。

在一般外國專業人才部分，林至美表示，新法放寬可在補教業教授動漫、電競等數位產業內容，資格條件則必須具有數位產業4年以上工作經驗，國際教學機構有2年以上教學經驗。

新法也提供一般外國專業人才尋職簽證，使得外國人找工作更便利，每年上限2000人，申請條件為有工作經驗、近6個月平均月薪不低於新台幣4萬7971元。

針對一般外國專業人才的自由藝術家，只要符合一定工作資格，專法規定可不經雇主申請，直接申請並核發個人許可。

林至美說明，外國特定專業人才部分，可核發工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可等四證合一的「就業金卡」，且首次核准居留，前3年的薪資所得超過300萬元部分，可折半課稅的租稅優惠。

為此，政府建立國家層級攬才入口網「Contact TAIWAN」及單一申辦窗口，提供外國特定專業人才於線上申請就業金卡，大幅提高來台申辦程序的便利性，簡化來台申辦流程。（編輯：林興盟）1070208

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