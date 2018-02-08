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洛杉磯時報易主 美報業經營不易

發稿時間：2018/02/08 21:13

最新更新：2018/02/08 21:13

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（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）歷史悠久的「洛杉磯時報」換老闆，經營權轉手，凸顯美國新聞界的百年老店也難抵網路與社群媒體的衝擊，這也是美國報業長期面臨的難題。

洛杉磯時報（LA Times）在2016年的普立茲新聞獎，以報導聖伯納地諾（San Bernardino）槍擊事件，獲得突發新聞獎項。洛時多年來共囊括44個普立茲獎，不過優質的新聞仍難抵報業衰退浪潮。

美國的傳統報章經營不易，需要注資，洛時也不例外。「今日美國報」（USA Today）的母公司甘尼特報團（Gannett Co），曾有意以8億1500萬美元的價格，併購洛時和芝加哥論壇報（Chicago Tribune）等報刊，但東家Tronc集團沒有點頭。

Tronc集團曾堅定指出，洛時鄰近好萊塢和多家高科技中心，面向太平洋地區，有地利之便，是打造全球娛樂品牌的關鍵。Tronc集團似乎看好洛時的前景，但仍得面對網路壓縮紙媒生存空間的挑戰。

「紐約時報」（NY Times）報導，1990年4月，洛時每日發行量超過122萬份，是當時全美最大的都市日報。到2011年，發行量跌破60萬份，編採人員由高峰期的1300多人減少至400多人。

有線電視新聞網（CNN）報導，為挽回頹勢，洛時發行人兼執行長萊文索恩（Ross Levinsohn）打算增加數位部門編制，找委外撰稿人擴充資訊來源，成立「洛杉磯時報網」（Los Angeles Times Network）。

萊文索恩的手段，目的是為增加網站的點閱率，吸引廣告主，不過引起員工反彈，甚至投票決定讓記者加入工會，Tronc集團決定脫手。

號稱全球最富有的醫生華裔富商黃馨祥，以5億美元現金加承接9000萬美元的退休金負債，承購洛時與聖地牙哥聯合論壇報（San Diego Union Tribune）的消息傳出，不少市場人士都感到吃驚。

洛時面對的紙媒經營困境，是整個美國報業的挑戰。「基督教科學箴言報」（Christian Science Monitor）2009年已停止每日出刊，改為週報，「洛磯山新聞」（Rocky Mountain News）則在同年宣佈停刊。

另外，曾拿下8座普立茲獎的「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times），最後以1美元賣掉。「華盛頓郵報」（Washington Post）也因不堪虧損，持有經營權80年的葛蘭姆（Graham）家族，最後也讓售。

1829年發行的 「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer），母公司因不堪虧損聲請破產。紐約時報公司（The New York Times Company）賣掉總部大樓部分樓層，回租給紐時，以籌款還債。

不過對傳統報紙有興趣股神巴菲特指出，紐時與「華爾街日報」（WSJ）成功建立網路付費機制，讀者願意付費讀網路報，他看好這兩家報紙還是有未來。

至於洛時將何去何從？黃馨祥在聲明指出，期待延續洛杉磯時報與聖地牙哥聯合論壇報的記者和編輯們，屢獲殊榮的優良傳統。1070208

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