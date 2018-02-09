台積電1月營收跌破800億 創6個月新低

（中央社記者張建中新竹9日電）晶圓代工廠台積電1月業績持續滑落，營收跌破新台幣800億元關卡，滑落至797.41億元，為近6個月新低水準。



台積電先前指出，第1季因行動裝置步入淡季影響，10奈米製程出貨恐將減少，並將連帶影響整體業績滑落。



台積電自結1月營收797.41億元，月減11.3%，並為6個月新低水準，表現符合預期。



法人預期，2月因工作天數減少影響，台積電業績難有突出表現，3月隨著營運恢復常態，台積電業績可望回升，營收將可重返800億元以上水準。



台積電預期，第1季業績將自去年第4季高點滑落，不過，在加密貨幣挖礦運算需求依然強勁支撐下，第1季營收預估約84億至85億美元，季減約8%，但仍將為歷年同期新高。



台積電董事長張忠謀先前表示，台積電今年上半年業績可望較去年同期成長15%以上水準，下半年業績年增幅度將略低於10%，全年美元營收將可成長10%至15%，高速運算、物聯網與車用電子將是主要動能。



隨著美股重挫，台股今天下挫156.77點，台積電收在232.5元，跌6元，跌幅約2.52%；台積電本周股價大跌27元，市值縮水達7001億元，張忠謀持有1.25餘億股，持股市值縮水33.78億元。（編輯：林淑媛）1070209