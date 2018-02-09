美股大跌台股挫 投顧：如地震能量釋放

（中央社記者江明晏台北9日電）美股暴跌千點再度重擊亞股，台股要回復軌道，仍待美股回神，華南投顧董事長儲祥生今天表示，美股連漲多年後，近期遇上大幅修正挑戰，不過如「地震能量釋放」，對長線有利。



美股暴跌千點再度重擊亞股，日股、韓股、陸股同步重挫，台股盤中大跌逾300點，在低接買盤支撐下，跌幅收斂，收盤大跌156.77點，收在10371.75點，成交量1508.93億元，本週總計大跌754點，市值估蒸發超過新台幣2兆元。



華南投顧董事長儲祥生今天對中央社記者表示，美股連漲多年之後，近期遇上大幅修正的挑戰，但在一週內下跌10%，確實是有點異常，不過，如同「地震能量釋放」，基本面若沒有轉壞，對長線有利，預料美股下週有機會止跌回升，但台股正值封關，得等年後才能反映。



儲祥生進一步說，相對亞洲股市，台股跌幅收斂，顯示有一定支撐，意味著投資人「沒有那麼悲觀」。



國泰證券期貨研究部指出，美股維持大幅震盪整理格局，後續多空方向仍未明確，但國際資金開始出現風險趨避現象，美元由底部反彈，後續資金恐由亞洲回流美國，資金回流之下美股下檔有望出現支撐，但資金流出亞洲，亞股後續恐維持相對弱勢格局。



展望後續，國泰證券期貨研究部認為，預期封關前指數不易有強勢表現機會，需等待春節過後，不確定因素消除，市場信心回籠之後，台股才有強勢機會，因為國際股市大幅動盪之下，市場抱股過年意願大減。



兆豐投顧協理黃國偉認為，台股短、中線需要築底籌碼換手，指數才有望繼續往上，加上投資人擔憂國際股市在農曆春節長假期間還有變數，抱股過年意願低，封關前恐有賣壓，指數不排除再回測，但只要萬點附近關卡不要跌破，結構不至於會走空。



黃國偉指出，在檢視手中持股時，可留意基本面與法人持股是否鬆動兩大原則。(編輯：趙蔚蘭)1070209