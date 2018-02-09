群創去年每股盈餘3.72元 創近10年新高

（中央社記者潘智義台北9日電）群創光電今天公布2017年第4季稅後淨利為新台幣43億元，基本每股盈餘為0.43元。全年稅後淨利370億元。每股盈餘3.72元，創近10年來獲利新高。



群創今天舉行線上法人說明會，公布自結去年度財報數字。 群創統計，2017年第4季合併營收為791億元，營業毛利112億元，營業毛利率14.1% ;營業利益為57億元，營業利益率7.2%，稅後淨利為43億元，稅後淨利率5.4%，稅前折舊攤提淨利率（EBITDA）為18%。



群創表示，全年合併營收總計3292億元，營業毛利為687億元，營業毛利率20.9%。營業利益470億元，營業利益率14.3%。



財務方面，群創去年第4季長短期借款合計282億元，與第3季持平，淨負債比-14%。



2017年群創全年整體出貨面積為2847萬平方公尺，較去年增加5.4%；中小尺寸面板方面，全年合併出貨量共計2億7100萬片，與去年全年出貨量2億2500萬片相比增加20.4%。



群創光電指出，2017年第4季整體出貨面積772萬平方公尺，較第3季增加10.6%，液晶面板售價為每平方公尺341元美元。第4季中小尺寸面板營收為191億元，較第3季增加1.6%；中小尺寸面板合併出貨面積67.66萬平方公尺，較第3季減少0.5%



營收以產品應用別區分，群創手機及商用產品為28%，可攜式電腦為16%、桌上型螢幕為11%、電視為45%；以產品尺寸別區分，10吋以下為24%、10到20吋為19%、20到30吋為13%、40吋以上為41%。（編輯：張均懋）1070209