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台股摔破年線 學者：今年經濟不用擔心

發稿時間：2018/02/09 15:42

最新更新：2018/02/09 15:42

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（中央社記者蔡怡杼台北9日電）台股封關在即，今天再受美股暴跌影響收盤重摔156.77點，跌破年線，學者表示，這波股災是市場對貨幣供給減少的心理衝擊提前顯現，是正常市場調節，台灣今年經濟不用擔心。

市場憂慮美國升息加速，美股再現閃崩，台股也以10371.01點開出，跳空跌破年線10395點，盤中一度重挫339.48點，所幸在低接買盤湧入下，跌幅收斂，終場下跌156.77點，收在10371.75點，本週共暴跌754.48點。

政大金融系教授殷乃平表示，這波股災是投資泡沫的結果，而台灣是小型開放經濟體，所以跟著國際市場跑，當美股跌，台股也會跟跌，即使經濟走自己路的中國大陸股市也無法倖免。

殷乃平指出，過去幾年全球主要央行接連印鈔票，但這些鈔票都沒進入實質生產，反而進入股市，因此吹漲股市，如今美國聯準會帶頭縮表、升息，貨幣供給減少的衝擊會在今年6月顯現，現在心理衝擊提前顯現。

他說，因為之前泡沫吹得太大，所以下跌力道猛，下跌時間也可能會比較長，所造成的災難也會較大。

殷乃平表示，現在美國股債市都有多空交戰，然而，空頭力量比較強，可能會守不住，不過，因為台灣之後有春節連續假期，或許等過完年後，國際股市走勢較明朗後，反而有利台股之後表現。

面對這波股災，台灣大學經濟系教授陳添枝認為，這波股市調節不致影響台灣今年經濟持續成長復甦主軸，且台灣今年經濟成長率一定優於主計總處預估的2.29%。

陳添枝表示，我國出口持續復甦，還有IT產業及物聯網都有很強的需求推力，到處都有缺貨的現象，而這是統計模型上無法預估到的部分，台灣今年經濟不用擔心。

陳添枝強調，目前看來，這波的股市下跌是正常的市場調節，不是大危機警訊。

他說，這波股市的調節不是因為某個環節出了大問題，迥然不同於2008年金融海嘯時，且現在股價高了，所以從絕對值的下跌點數來看，股市跌很兇，但從百分比來看其實也差不多。（編輯：郭萍英）1070209

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