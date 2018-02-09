花蓮地震 建築師公會籲評估斷層週邊建物

（中央社記者韋樞台北9日電）花蓮地震造成人員傷亡及建物毀損，中華民國建築師公會除捐款外，公會決定發動各地建築師提供最專業的建築物安全鑑定工作，並盼縣府針對斷層週邊建物儘速進行震後緊急安全評估。



花蓮地震後第一時間，建築師公會就近發動雙北市、宜蘭和台東的建築師協助救災，理事長鄭宜平並率理監事於7日10時抵達花蓮，就建築專業技術上的經驗協助現場救災，並赴現場協助建物安全鑑定工作。



公會表示，由於災情嚴重，公會已發動全國各建築師公會配合提供人力及物力，協助後續救災及「建築物安全鑑定工作」，善盡專業公會社會公益責任，並捐款新台幣100萬元協助賑災，期盼達到拋磚引玉效果，襄助災後重建工作。



公會同時籲請花蓮縣政府儘速針對米崙斷層帶周邊鄰近建物進行「地震後緊急安全評估」，公會將動員並適時提供諮詢，降低民眾恐慌心情，恢復正常作息。



另請政府依災害防救法第44-10條的規定，迅速劃定災區範圍，以利後續相關作為。



公會指出，這次地震規模為芮氏6.0，花蓮市最大震度為7級，地表加速度南北向為434.33gal（重力加速度單位），東西向為397.36gal，垂直向為208.88gal，遠超過現行建築物設計在法規上所能承擔的地震加速度，因此造成數棟大樓嚴重損害，所幸建築物整體結構體完整，還能順利救災。（編輯：張均懋）1070209