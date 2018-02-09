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台股熱 1月證交稅創逾6年新高

發稿時間：2018/02/09 16:47

最新更新：2018/02/09 16:47

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（中央社記者蔡怡杼台北9日電）財政部表示，受惠台股交易活絡，1月日均量新台幣1677億元，推升1月證交稅來到97億元，創逾6年新高。另外，營業稅、貨物稅、關稅、菸酒稅以及整體1月稅收都創歷年同期新高。

財政部今天公布107年1月全國賦稅收入初步統計概況，1月稅收為1474億元，為歷年同期新高，較去年同期增加151億元或11.4％，若以今年全年稅收目標2兆2677億元計算，目標達成率約6.5%。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，1月稅收達成率6.5%與去年同期的6.1%差不多，且由於1、2月有春節因素，稅收要合併一起看才會比較合理。

陳玉豐表示，1月整體稅收衝上1474億元的歷年同期新高，主因今年春節落在2月，1月工作天數較高，另外，就各稅目來看，以營業稅增加66億元、證券交易稅增加53億元以及菸酒稅增加25億元較多，不過，營利事業所得稅以及綜合所得稅各減少20億元。

同時，陳玉豐指出，1月股市日均值為1677億元，去年同期則為831億元，在股市交易量活絡，且交易天數較多下，推升1月證交稅來到97億元，年增率120.7%，為100年9月以來單月最高。

另外，1月歷年同期新高的稅目還有營業稅的688億元、貨物稅的145億元、關稅的100億元以及菸酒稅的60.26億元。

同時，財政部也修正106年全國賦稅收入統計，納計部分遞延入帳稅款後，106年12月稅收修正為1265億元，較原初步統計增加186億元，主因營業稅、綜合所得稅及營利事業所得稅分別上修99億元、25億元及24億元，修正後106年全年稅收為2兆2512億元，較105年增加272億元。（編輯：林興盟）1070209

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