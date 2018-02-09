新光金上演大驚奇 1月獲利竄升金控第2

（中央社記者田裕斌台北9日電）金控業今年1月獲利亮眼，國泰金控單月賺進新台幣145.7億元、每股稅後純益(EPS)1.16元掄元，新光金控更是演出大驚奇，單月賺逾百億元、EPS達0.99元居次。



全球資本市場1月強勁揚升，直接反映在金控獲利上，尤其是旗下有壽險的金控，由於投資部位大，資產增值的效應更為明顯，國泰金旗下國泰人壽、國泰世華銀行獲利雙雙創單月歷史新高，加上有超過30億元的遞延所得稅資產入帳，1月稅後純益年增308%，拿下金控獲利王。



新光金同樣受惠於投資部位價值大幅增加，旗下新光人壽單月稅後純益達96.37億元，一舉將單月稅後純益推升至103.08億元，拿下金控獲利第2，帳上約10至20億元的遞延所得稅資產來不及在1月入帳，將認列在2月，增添不少獲利成長想像空間。



連9年獲利稱霸金控業的富邦金控，雖然同樣繳出1月稅後純益76.5億元、年增213%、單月EPS達0.75元的亮麗成績，無奈國泰金、新光金表現太過出色，獲利僅排行老3，其中富邦人壽及台北富邦銀行1月獲利年增率都有9%至10%的水準，獲利動能依舊保持穩健。



法人表示，1月資本市場表現亮麗，帶動壽險投資部位資產大增，在投資人樂觀氣氛濃厚下，對銀行的財富管理業務也有明顯助益，銀行為主體的金控1月獲利表現亮眼，玉山金控自結1月稅後純益達19.17億元、創下單月歷史新高；中信金控、永豐金控、台新金控單月獲利也明顯增加。



相對之下，泛公股金控表現相對黯淡，兆豐金控雖單月稅後純益24.34億元、EPS約0.18元，維持過去水準，但排名被擠到第6；第一金控(2892)與華南金控也在旗下銀行子公司分別提列呆帳準備8.02億元、6.21億元下，獲利表現不如預期。



今年1月金控每股獲利及排名依序為：國泰金、1.16元，新光金、0.99元，富邦金、0.75元，中信金、0.33元，玉山金、0.19元，兆豐金、0.18元，元大金、0.17元，第一金、0.14元，永豐金、0.14元，台新金、0.13元，開發金、0.12元，合庫金、0.11元，國票金、0.1元，華南金、0.09元，日盛金、0.07元。（編輯：張均懋）1070209