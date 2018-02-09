台業者參與印度車展 著眼維修市場

（中央社記者康世人新德里9日專電）印度2018年國際汽機車工業展暨零配件展（Auto Expo 2018）昨天起舉行4天，30多家台灣汽機車廠商參展，著眼經濟蓬勃發展的印度的汽機車維修市場。



零配件展在首都新德里、汽機車工業展在衛星城市大諾伊達（Greater Noida）舉行，駐印度代表田中光今天下午分別造訪兩處展場，參觀台灣館各廠商展出的商品，為參展的30多家台商打氣。他描述印度市場的潛力，鼓勵台灣汽車廠可考慮到印度投資。



號稱全球第二大汽機車展的印度2018年國際汽機車工業展暨零配件展，8日到11日在新德里與大諾伊達展出，共有來自20個國家、超過1500家廠商參展。



台灣區車輛工業同業公會、新北市汽車材料公會昨天起率領30多家台商參加這場盛會，展示汽機車零配件、製造零配件的工具機和設備、冶金和電動汽車零配件等。



參展的台商表示，由於這30幾家台灣汽機車廠商沒有在印度設廠，所以大家將主攻印度的汽機車維修市場。



印度汽車市場規模2016年名列全球第三，田中光表示，預計印度兩輪車（包括機車、電單車等）市場可望在2019年成為全球第一或第二大市場，四輪車將成為全球第三、第四大市場，市場潛力很大。



田中光說，台灣汽機車零配件在印度的口碑良好，普遍認為品質接近德國，價格實惠可媲美中國產品，因此台商在印度的機會很大，鼓勵大型業者可考慮到印度投資設廠，以就近供應商品，降低成本。



他還說，由於印度總理莫迪（Narendra Modi）正推動印度在2030年全面電動汽車化，台灣廠商應考慮印度的電動車、汽車電子零配件的龐大商機，積極朝相關方面發展。



根據台灣區車輛工業同業公會和新北市汽車材料公會提供的資料，印度是世界最大的機車生產國，也是世界第二大兩輪車輛生產國，同時是世界第五大的商用汽車生產國；印度每年生產約830萬輛汽車，是亞洲第四大的汽車市場。



近幾年，印度汽車零件工業產值每年均維持30%的高成長，2015年印度汽車零配件產值為250億美元，整個汽車工業產值約450億美元。1070209