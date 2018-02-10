金融業拚洗錢防制 農曆年後交強化報告

（中央社記者蔡怡杼台北10日電）台灣11月將接受亞太洗錢防制組織評鑑，評鑑結果若欠佳，不僅影響金融業海外發展，甚至民眾跨境匯款也將受到嚴格審查，金管會積極與金融機構沙盤推演，並要求農曆年後繳交強化措施報告。



亞太洗錢防制組織（APG）成立於1997年，旨在有效執行及強化國際打擊洗錢犯罪及資助恐怖分子的國際標準，台灣為創始會員之一。今年11月APG評審團將進行現地評鑑，這也是2007年後，台灣第三度接受APG評鑑。



行政院洗錢防制辦公室指出，台灣今年底將接受APG第三輪的相互評鑑，若評鑑結果績效不佳，將使台灣資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資也將遭受嚴格審查等，即不僅影響工商活動效率，甚至連一般民眾的跨境匯款也同樣遭受到嚴格審查。



因應APG現地評鑑，台灣近年來從各面向積極努力，如2016年制定資恐防制法，同年12月28日大幅修訂洗錢防制法，於2017年6月28日正式施行，金管會也根據資恐防制法及洗錢防制法，訂定許多與金融機構有關的內控和防制洗錢規定。



另外，集保結算所在主管機關指示下，於2016年建置完成洗錢防制查詢系統，提供申請使用的機構免費查詢，進行客戶身分檢核。



集保表示，洗錢防制查詢系統所使用對象除證券商、票券商、投信投顧業等金融機構外，還有依洗錢防制法應執行洗錢防制相關作業的非金融事業，如律師、地政士、記帳士、銀行、會計師、公證人、不動產仲介經紀商、記帳及報稅代理人等。



目前使用集保洗錢防制查詢系統的企業共4256家，以非金融機構居多，其中，金融機構總分公司共1321家，非金融事業共2935家，迄今即時線上查詢的筆數超過35萬筆。



金融監督管理委員會表示，APG於11月的評鑑可大致分為技術評鑑以及效能評鑑兩部分，其中，技術評鑑是確認法規及文件是否均到位，效能評鑑則在確認法規與制度是否能有效被執行。



隨著APG現地評鑑時間逼近，金管會今年來頻繁與銀行、保險、證券等多家金融機構座談，其中，銀行局近期選了14家規模較大的指標性銀行沙盤推演；保險局則全面與產、壽險以及保險經紀人公司溝通；證期局也密集召開會議，了解證券、期貨等業者洗錢防制辦理情況。



近期已到金管會溝通洗錢防制的金融機構表示，APG今年底的評鑑對台灣具重要性影響，也因此，金管會為業者安排模擬APG面談，讓業者可提前準備，同時，金管會也要求部分業者農曆年後，陸續繳交強化洗錢防制的報告。



金管會表示，APG將在今年第3季公布受評鑑的金融機構名單，11月將到台灣現地評鑑，評鑑人員都是APG成員國的監理人員，對監理機關的評鑑時間較長，對金融機構的評鑑約一個小時，而評鑑結果將在明年出爐，屆時就可知道台灣洗錢防制措施在國際間的評價。（編輯：楊玫寧）1070210