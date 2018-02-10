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美股收紅終結震盪一週 市場聚焦通膨數據

發稿時間：2018/02/10 11:30

最新更新：2018/02/10 11:30

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（中央社紐約9日綜合外電報導）華爾街股市今天在經歷雲霄飛車般震盪走勢後，終場收高，但仍創下2年來最大單週跌幅。市場憂心利率攀升，引發股市這波修正，投資人將焦點放在美國14日公布的通膨數據。

美股今天開盤大幅走高，中午卻跌得灰頭土臉，午盤又再度昂首闊步，終場以紅盤作收。道瓊指數本週2度收盤狂瀉逾千點，今天上漲1.4%，收在24190.90點，本週計跌5.2%，創下2016年1月8日以來最大跌幅。道瓊指數本週跌掉1330點，回到近去年11月底的水準。

標準普爾500指數則收漲1.5%，來到2619.55點，本週計跌5.2%，創2016年1月以來最大跌幅。以科技股為主的那斯達克指數收漲1.4%，來到6874.49點。

美股本週創2011年8月以來最大成交量，當時美國爆發舉債上限危機，信評公司標準普爾（Standard & Poor's）摘除美國頂級AAA信用評等。

Baird股票銷售交易員安托內利（Michael Antonelli）：「我覺得整週像被火砲轟炸。」他說，市場動盪下，交易員壓力大，很少人起身上廁所，更別說吃午餐。

越來越多跡象顯示震盪走勢蔓延至其他資產，測度垃圾債券、新興國家股票和債券等市場不安程度的波動率指數也呈現走高。

素有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）本週收在29，幾乎是1月26日水準的3倍。債市類似的VIX指數也在本週創下去年4月以來高點。匯率波動率指數也攀抵近1年高點。

引發股市這波大跌的凶手是美國公債。美債殖利率攀抵4年高點，引發市場憂心美國聯邦準備理事會將加速升息時間表。市場交易員目前把焦點放在14日公布的消費者物價指數。

Bryn Mawr Trust Co.投資長希西利亞（Ernie Cecilia）說：「市場築底有時會花點時間。經過這段動盪期後，投資人應該清楚知道還有更多的震盪。」

歐亞股市在這波股災中也未倖免於難。道瓊歐洲Stoxx600指數本週創2016年以來最大單週跌幅，一年來的漲幅近乎腰斬。大陸股市基準指數創近2年來最大跌幅。MSCI明晟發達市場指數（MSCI World Index）創2016年以來最大單週跌幅。

Forex.com的拉薩札達（Fawad Razaqzada）說：「這波賣壓還要持續多久，讓人傷透腦筋。」他還說，在目前的低點下，還看不到買家進場，令人憂心。

Wunderlich Securities首席市場分析師霍根（Art Hogan）表示：「今天市場震盪激烈，下週還很有得瞧。這種震盪走勢要在之前的金融危機時才看的到。」（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1070210

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