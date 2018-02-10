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3類期貨保證金12日收盤後漲1成 22日調回

發稿時間：2018/02/10 11:48

最新更新：2018/02/10 11:48

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（中央社記者蔡怡杼台北10日電）金管會表示，為強化市場運作安全，期交所預計12日一般交易結束後調高股價指數類契約等3類期貨交易保證金10%，幅度與去年相同，22日一般交易結束後調回，調高保證金期間約10天。

金融監督管理委員會表示，適逢農曆春節，期貨市場於107年2月13日至2月20日休市，而為因應國際金融市場於國內期貨市場休市期間可能發生的價格波動，期貨交易所於春節期間進行保證金調整。

金管會表示，期貨保證金調整是以2月9日調整前的保證金為基礎，股價指數類契約、黃金類契約以及匯率類契約，這三類期貨交易保證金調高10%，實施期間從春節連續假期前的最後交易日2月12日一般交易時段收盤後生效。

根據期交所規劃，調高三類期貨交易保證金期間將實施至2月22日的一般交易時段結束，之後將恢復為調整前2月9日的保證金，以強化期貨市場風險承受度，維護市場安全。

金管會舉例，以台股期貨（TX）為例，現行每口原始保證金為新台幣8.3萬元，2月12日一般交易時段收盤後將調高至9.2萬元，幅度約10.8%，2月22日一般交易時段結束後，才會調回調整前的8.3萬元。

金管會強調，今年農曆春節資本市場休市期間與去年相同，因此，調整保證金幅度與去年相同。

同時，金管會也提醒投資人注意長假期間未沖銷部位的風險，及帳戶權益數的變化，另外，期貨商對期貨交易人也應加強注意，並落實風險控管。（編輯：楊玫寧）1070210

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