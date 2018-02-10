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花蓮地震建物保險理賠 已完成6筆給付

發稿時間：2018/02/10 13:23

最新更新：2018/02/10 13:23

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（中央社記者蔡怡杼台北10日電）花蓮6日強震造成多棟大樓傾斜，各產險公司積極加速理賠，根據地震保險基金統計，目前各產險公司已支付52筆新台幣20萬元的臨時住宿費用，建物本體險也已給付6筆。

2月6日深夜發生規模6.0地震，造成花蓮嚴重災情，包含統帥飯店等多棟建築傾斜。而花蓮強震發生後，地震保險基金即刻進駐蒐集災情，以災區受損地址比對保戶資料庫，篩檢出全倒保戶資料，提供產險公司全力動員尋找保戶。

根據地震保險基金的住宅地震基本險相關統計，截至2月9日止，全損保戶共約75戶，而台灣產物保險公司於震後14小時，率先支付第一筆20萬元的臨時住宿費用，7日當天各產險公司共支付30筆臨時住宿費用，迄今產險公司已支付52筆，達成率近7成，顯現各產險公司積極協助受災保戶的決心。

至於住宅地震基本險的建物本體理賠金部分，2月8日下午富邦產險率先支付第一筆的建物本體理賠金，目前各產險公司已支付共6筆，亦即這6戶受災保戶已拿到臨時住宿費用及建物本體理賠金。

我國住宅地震保險制度自民國91年4月1日起實施，提供民眾基本的地震保險保障，當房屋全倒或半倒時，保戶最高可獲得150萬元的保險金以及20萬元的臨時住宿費。（編輯：鄭雪文）1070210

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