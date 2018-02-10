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文創股宬世環宇轉骨 行銷展演業績看好

發稿時間：2018/02/10 14:52

最新更新：2018/02/10 14:52

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（中央社記者吳家豪台北10日電）文創股新兵宬世環宇面對傳統紙媒不景氣，今年將持續調整體質，拉高創意行銷、活動展演比重，營運可望優於產業；法人預估，創意行銷、活動展演今年業績將成長兩位數。

宬世環宇成立於2008年，實收資本額新台幣1.2億元，最初從雜誌發行起家，經營車主、美國職籃、美國職棒3刊雜誌，近年開始擴展創意行銷設計、文創活動展演等文創事業。

宬世環宇2016年營收約1.01億元，其中雜誌內容占營收36%、創意行銷占24%、文創活動占17%、其它占23%，每股盈餘（EPS）5.01元；2017年營收達1.64億元，雜誌內容、創意行銷、文創活動約各占3分之1。

宬世環宇執行長吳承洋今天受訪表示，去年整體紙媒產業環境不佳，客戶廣告預算相對緊縮，但今年宬世環宇表現有機會優於產業，看好雜誌內容、創意行銷、文創活動3大事業今年都會成長。

吳承洋說，宬世環宇擁有行銷企劃及後製團隊，可以提供一條龍服務，並透過活動策展等經驗深化垂直整合能力，這樣的策略推動一年多以來，去年已有些專案進行，預期今年會更好。

他表示，宬世環宇目前有7個整合行銷專案，包括中國大陸有3個專案正在洽談；雖然大陸文創產業已發展一段時間，但經營方式畢竟與台灣不同，宬世環宇可以把台灣的成功模式移植到大陸，包括北京、上海等城市，透過台灣展演活動已接觸到一些潛在客戶，希望在宬世環宇協助下到大陸展演。

吳承洋透露，3大事業中以創意行銷的獲利較佳，目前在大陸洽談的多數是500萬元以上的大型專案，其中也有提供智慧家庭應用的台灣消費性電子業客戶，想到大陸成立觀光工廠。

宬世環宇的文創活動展演基地位於台北市建國南路和微風南京，主要為了扶植新銳藝術家、素人創作者，讓他們的創作可以被更多人看到。吳承洋強調，宬世環宇除了提供場地，還可以提供實質協助，包括策展投資、透過數位平台或紙媒推廣，深度經營展演觀眾。

法人認為，宬世環宇今年雜誌內容業績成長幅度較有限，推估約個位數，反觀創意行銷、活動展演事業今年業績可望成長兩位數，因此今年雜誌內容、創意行銷、活動展演營收占比將改變為25%、40%、35%，獲利前景可期。（編輯：鄭雪文）1070210

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