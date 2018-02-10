KPMG：社會企業要解決問題 不該只有熱情

（中央社記者蔡怡杼台北10日電）KPMG安侯董事總經理黃正忠今天表示，台灣民眾從吃的、用的、到呼吸等都面臨很大的問題，簡單來說就是「歹活不得好死」。社會企業不應該只是熱情、潮流，應該要優先考量解決社會問題。



台灣新動力智庫今天舉辦「解剖社會企業-社會企業的理論與實作」公益講座，行政院政務委員唐鳳指出，儘管有7成8的民眾認同社會企業兼顧獲利和公益的經營模式，但民眾對社企的認知度僅1成9，可見社會企業理念在台灣仍不普及。



台北市議員何志偉表示，結合社會創新解決社會問題的商業模式已是國際發展潮流，期望藉由公益講座的分享，為台灣公益發展開啟更多想像，並協助社會邁向更美好、更公平的未來，期望未來每個創業都可以是社會企業。



曾成功推動高雄黃色小鴨、中正紀念堂紙熊貓等展覽的左腦行銷創辦人兼執行長程詩郁強調，儘管如星展銀行等不少企業積極扶植社會企業發展，但外界對社會企業或其產品認知度仍低，主因社會企業與外界的溝通不夠，使其價值無法被外界知道。



另外，積極解決台灣廚餘問題，蒐集家禽、家畜排泄物，挑戰傳統堆肥，促成農業循環經濟的元沛農坊創辦人許又仁認為，社會企業應該是以新的觀念帶入新的技術驅動新的商業，並追求永續發展。



KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠強調，社會企業不應該是熱情，也不應該是潮流，社會企業應該在於解決社會問題，然而，民眾現在吃的、用的、到呼吸都面臨很大的問題，大家其實居住在大毒島上，台灣面臨的問題簡單來說就是「歹活不得好死」。



他說，企業的存在本來就是要滿足社會的需求，但企業不能為了賺取利潤，對社會造成龐大、不可預期的傷害，且過去企業強調的是先賺了錢再解決社會責任，現在社會企業則是優先考量解決社會問題。



同時，黃正忠也表示，社會企業發展仍要符合傳統主流企業環保、社會正義以及誠信的三大核心價值。（編輯：林孟汝）1070210