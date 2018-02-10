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鴻海嘉年華明登場 新增花蓮賑災專區

發稿時間：2018/02/10 17:58

最新更新：2018/02/10 17:58

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（中央社記者吳家豪台北10日電）2018年鴻海愛心嘉年華活動將於11日登場，考量台灣遭逢天災，新增「替台灣打氣-花蓮祈福賑災捐款專區」提供員工自由樂捐，鴻海集團總裁郭台銘也將率所有員工，為花蓮靜默祈福。

鴻海集團一年一度的愛心歡樂嘉年華會即將於明天在南港展覽館登場。鴻海今天發布新聞稿表示，今年總計有日本、美國、巴西、印度、歐洲、大陸等全球各地幹部、優秀員工一同參與，預計有3萬多名員工及眷屬出席，並且與群創（3481）竹南廠、台南廠三地連線。

今年鴻海愛心嘉年華會將首度現場直播，從11日上午9時30分到10時30分的開幕典禮開始，包括郭台銘領唱國歌、年度致詞以及鴻海「獎學鯨」獎助學金頒獎典禮。

直播內容還包括鴻海科技生活館的創意智能生活展現，以及首度對外開放民眾可以親臨的鴻海愛心市集，由超過80家公益夥伴與社福團體在現場免費設攤。

鴻海表示，愛心嘉年華現場同步開放民眾為花蓮災民祈福賑災捐助，且每整點推出夏普空氣清淨機義賣活動，義賣所得全數捐出；永齡農場攤位也將把一日所得50%捐給花蓮賑災，為花蓮災後重建伸出援手。

鴻海集團旗下亞太電信將在愛心嘉年華設置一日快閃店，現場提供免費爆米花，體驗活動可獲得行動電視體驗卡、旅遊三寶、指環扣支架等禮品；申辦iPhone指定方案，最高可享新台幣9000元優惠。

花蓮市發生7級大地震後，各界紛紛伸出援手，鴻海集團日前已宣布，董事長郭台銘以個人名義捐助6000萬元，鴻海集團也同樣捐助6000萬元，合計1.2億元。（編輯：林孟汝）1070210

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