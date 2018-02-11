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郭台銘：未來3年是扎實工作年 會很繁重

發稿時間：2018/02/11 10:42

最新更新：2018/02/11 10:42

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（中央社記者鍾榮峰新台北11日電）鴻海集團總裁郭台銘今天表示，從今年到2020年未來3年，是集團走工業互聯網、大數據、人工智能、平台經濟的扎實工作年，未來3年工作非常繁重。

鴻海上午在南港展覽館舉辦2018愛心歡樂嘉年華，活動開場前由浩角翔起合體主持，邀請現場員工和眷屬小朋友玩遊戲一起同歡，活動登場由張菲和吳怡霈共同主持。活動開始，由郭台銘帶領現場所有員工唱國歌，並向花蓮地震受災戶靜默30秒表達哀悼之意。

郭台銘致詞表示，過去一年集團轉型升級、走向下一個階段的準備年。未來3年、從今年到2020年，是集團走工業互聯網、大數據、人工智能、平台經濟的扎實工作年。

他表示，未來3年工作非常繁重，整個世界都隨著網路經濟變化快速轉變，過去賴以成功的法則，未來歲月可能被翻轉淘汰。古云不進則退，面對未來變化，面對未來新興科技發展，面對未來大數據、人工智慧、智慧製造與全球化等、面對未來科技急速創新，但是不論科技如何創新，都離開不了製造業。

郭台銘指出，最近一個月同仁共同研擬、規劃、執行下一階段工業互聯網戰略，所有行動綱領都用對聯說得很清楚。

他強調，世界經濟如何轉變，製造業永遠是核心，尤其是智能製造，製造業是實體經濟的基礎、是經濟的依賴。郭台銘強調，沒有製造業，就沒有實體工業；沒有實體工業，一切虛擬的網路經濟會泡沫，人工智慧（AI）要landing，要在實體經濟上面。（編輯：林沂鋒）1070211

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