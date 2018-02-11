郭台銘：大數據防範地震 規劃蓋員工住屋

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，可以採用大數據事前防範地震，也規劃組營建團隊到員工住家檢查，為期半年；同時，為了讓員工安居樂業，集團將自己蓋員工住屋，「工者有其屋」。



鴻海今天上午在南港展覽館舉辦2018愛心歡樂嘉年華，郭台銘親自主持並致詞。



談到花蓮地震，郭台銘表示，他想除了捐錢之外，能否將地震從事後救治走到事前防範，希望能用大數據、人工智慧來提早預知地震，提早發現問題。他認為，大數據應該可以對地震預先防範有所幫助。



談到居家安全，郭台銘說，很多同仁最近對地震產生一些居家安全的關住，他認為，沒有安居、就無法樂業，古云危樓不居，他說集團要協助員工不要住在危樓，這是政府的責任，也是企業的責任。



談到鴻海的對策，郭台銘指出，集團會有營建團隊提出申請，到員工住家進行檢查，預計用半年時間檢視員工居住的樓房是否有潛在危險，希望大家安居才能樂業。



郭台銘指出，幾年前他曾提過「工者有其屋」的概念，鴻海集團可以自己來蓋員工住屋，因為鴻海集團也在全球蓋工廠，建築能力相當強，集團蓋員工住屋，絕對不偷工也不會減料，會用奈米技術量測鋼筋，住屋一定實用，集團也與中國大陸公司合作防震材料。（編輯：林淑媛）1070211