/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 香港巴士花蓮地震平昌冬奧雲門翠堤
>rss

郭台銘：大數據防範地震 規劃蓋員工住屋

發稿時間：2018/02/11 11:07

最新更新：2018/02/11 11:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，可以採用大數據事前防範地震，也規劃組營建團隊到員工住家檢查，為期半年；同時，為了讓員工安居樂業，集團將自己蓋員工住屋，「工者有其屋」。

鴻海今天上午在南港展覽館舉辦2018愛心歡樂嘉年華，郭台銘親自主持並致詞。

談到花蓮地震，郭台銘表示，他想除了捐錢之外，能否將地震從事後救治走到事前防範，希望能用大數據、人工智慧來提早預知地震，提早發現問題。他認為，大數據應該可以對地震預先防範有所幫助。

談到居家安全，郭台銘說，很多同仁最近對地震產生一些居家安全的關住，他認為，沒有安居、就無法樂業，古云危樓不居，他說集團要協助員工不要住在危樓，這是政府的責任，也是企業的責任。

談到鴻海的對策，郭台銘指出，集團會有營建團隊提出申請，到員工住家進行檢查，預計用半年時間檢視員工居住的樓房是否有潛在危險，希望大家安居才能樂業。

郭台銘指出，幾年前他曾提過「工者有其屋」的概念，鴻海集團可以自己來蓋員工住屋，因為鴻海集團也在全球蓋工廠，建築能力相當強，集團蓋員工住屋，絕對不偷工也不會減料，會用奈米技術量測鋼筋，住屋一定實用，集團也與中國大陸公司合作防震材料。（編輯：林淑媛）1070211

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP