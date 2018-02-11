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戴正吳：康達智2019上市會跟夥伴討論

發稿時間：2018/02/11 12:48

最新更新：2018/02/11 14:10

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鴻海11日在南港展覽館舉辦2018愛心歡樂嘉年華，活動期間夏普社長戴正吳（右）與故宮博物院院長林正儀（中），共同出席故宮博物院與夏普聯手打造8K博物院活動。中央社記者鍾榮峰攝 107年2月11日鴻海11日在南港展覽館舉辦2018愛心歡樂嘉年華，活動期間夏普社長戴正吳（右）與故宮博物院院長林正儀（中），共同出席故宮博物院與夏普聯手打造8K博物院活動。中央社記者鍾榮峰攝 107年2月11日

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）夏普（Sharp）社長戴正吳表示，對於康達智業務發展有信心，將照中期計畫進行。至於康達智是否在2019年上市，他則強調，會與合作夥伴討論。

鴻海今天在南港展覽館舉辦2018愛心歡樂嘉年華，活動期間夏普社長戴正吳與故宮博物院院長林正儀，共同出席故宮博物院與夏普聯手打造8K博物院活動。

戴正吳會後接受短暫採訪表示，為了回饋台灣鄉親，夏普與故宮合作8K博物院，將故宮文物內容傳播到全世界，未來也希望擴充更多8K內容。

對於夏普轉投資鏡頭廠商康達智（Kantatsu）進展，戴正吳指出，對業務發展有信心，將照中期計畫進行。至於康達智是否在2019年上市，戴正吳表示，會與合作夥伴討論。

日經亞洲評論（Nikkei Asian Review）去年報導，夏普有意將轉投資手機鏡頭廠康達智，納入旗下合併子公司，預估今年初完成相關作業，以強化在蘋果供應鏈的地位。

康達智位於日本栃木縣，積極在中國大陸擴產智慧型手機用相機鏡頭，其中康達智位於中國大陸江蘇連雲港新浦經濟開發區的據點，已經入列蘋果前200大供應鏈。（編輯：林淑媛）1070211

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