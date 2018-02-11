鴻海擬合資8K攝影 夏普擬推平價8K相機

鴻海11日在南港展覽館舉辦年度愛心歡樂嘉年華活動，下午集團總裁郭台銘到1樓展覽會場參觀，力推8K應用。中央社記者鍾榮峰攝 107年2月11日

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，未來會與美國8K特定攝影團隊合作，洽商合資計畫。夏普社長戴正吳透露，希望推出新台幣20萬元以下的8K照相機。



鴻海今天在南港展覽館舉辦年度愛心歡樂嘉年華活動，下午郭台銘和夏普社長戴正吳到1樓展覽會場參觀，在現場大力推銷夏普在8K的顯示技術與產品，並接受現場媒體採訪。



郭台銘指出，未來半導體技術更加成熟，可讓8K攝影機體積縮得更小，價格可以下降到三分之一。戴正吳表示，希望推出50萬日圓以下、也就是新台幣20萬元以下的8K照相機。



媒體問及鴻海集團是否會參與拍片，郭台銘表示，目前沒有拍片的計畫，但是會建立平台，提供場域和設備，例如可讓運動員訓練時、採用8K攝影和人工智慧大數據來分析；預計3月到4月也會到中國大陸北京故宮，洽談8K內容合作；也希望8K技術可對媒體有幫助。



郭台銘表示，未來會與美國特定8K攝影團隊合作，洽商合資計畫。



談到花蓮地震後續，郭台銘表示，希望過年後組織攝影團隊，到震災現場利用8K攝影空拍斷層帶，蒐集大數據，以利地震斷層帶研究。（編輯：郭萍英）1070211