景氣帶動出口回升 107年GDP增幅可望上修

（中央社記者陳政偉台北11日電）主計總處將於13日發布修正今年經濟成長率預測，全球景氣持續增溫，帶動民間投資、出口動能回升，加以國內景氣認定仍為擴張，原對今年經濟成長率預測2.29%可望上修。



行政院主計總處將在13日召開國民所得評審會議，將審議106年全年國內生產毛額（GDP）初步統計，並修正今年經濟預測。



主計總處在106年11月發布經濟預測，估106年與107年經濟成長率分別為2.58%、2.29%，認為景氣處於穩步復甦階段。



主計總處當時上修106年經濟成長率預測，主要是反映去年第3季出口大好，優於預測，且經濟復甦力道呈現穩定，並預估107年經濟將持續擴張。



再據主計總處107年1月底發布的概估統計，106年第4季經濟成長率概估值3.28%，較預測值增加0.98個百分點，創近11季以來新高；如果併計106年前3季，106年經濟成長率概估為2.84%，較預測數也增加0.26個百分點。



觀察國內景氣變化，國發會日前發布景氣谷底認定，並指出目前經濟情勢處於第15次的景氣擴張階段，從整體經濟成長狀況來看，雖然成長幅度偏弱，動能不夠強，但並非一成不變，也有可能衝得更高。



據財政部公布，106年12月出口295.1億美元，年增14.8%，呈雙位數成長，為連續15個月正成長，106年全年出口則為3173.9億美元，年增13.2%；且依經濟部資料，106年全年外銷訂單金額也累計4928.1億美元，創歷年新高。



內需部分，半導體產業龍頭台積電的5奈米晶圓廠已動土，也宣布3奈米廠留在台灣，可望帶動相關供應鏈廠商在台投資，拉抬民間投資。



因此，在全球景氣帶動出口同時，民間消費呈現回升方向下，國內景氣仍在擴張階段，主計總處針對107年經濟成長率，可望優於原預測數2.29%。（編輯：郭萍英）1070211