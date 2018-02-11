美股暴起暴落 疑蜂湧放空波動率指數惹禍

美股上週4天內2度狂瀉逾千點，連帶歐亞股市也遭殃。圖為美國紐約證交所。（中央社檔案照片）

（中央社紐約11日綜合外電報導）過去一週美國股市大跌，引發外界檢視交易市場波動性的小眾複雜投資產品。市場專家認為，這類產品缺乏適當管理，並且造成股市的波動加劇。



法新社報導，就在美股瘋狂走勢開始前幾天，巴克萊集團（Barclays Plc）執行長史戴利（Jes Staley）才在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）對這類高風險投資發出警告。



他當時表示，許多投資人利用交易所買賣產品（ETP），押寶市場波動會維持低落或走跌，這在波動性持續低落的時期是「非常聰明」的賭法。「但若情勢轉變，就得小心受到驚嚇。」



這個轉變在5日降臨。當天追蹤藍籌股的道瓊工業指數深陷超過1000點跌勢，並在10分鐘內暴跌800點。同一時間，俗稱VIX指數的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE Volatility Index）飆高。



這造成了「放空波動性」的交易工具立即出現虧損，當中包括野村控股公司（Nomura Holdings Inc.）和瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）所推出預期市場波動性會下降的ETP。



由於VIX指數被視為美股的「恐慌指數」，預告股市可能將出現壞結果。因此當VIX急升，很可能引發股市應聲重挫。



放空波動性的交易越來越受到歡迎，規模超越預期波動性攀升的交易。根據高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）發布的報告，2017年這類交易的報酬率一度幾乎高達200%。



Briefing.com的高級市場分析師曼寧（Brett Manning）指出：「避險基金、專業交易商和散戶投資人…所有人的曝險都一樣。有一長段時間，這樣的狀態真的運作得不錯。」



然而，當美國2日公布意外強健的就業報告，引發外界擔憂通貨膨脹升溫，股市因而猛然轉跌。這也造成這類投資突然失利。



曼寧說：「這項交易人人都押寶在同一邊。當避險基金開始撤出，人們也開始急忙退出這些投資。」



之後一週情況惡化，瑞士信貸和野村因不堪沉重虧損，雙雙將基金清算。市場震盪過後，富達投資集團（Fidelity Investments）也暫時關閉下注波動性低落的指數股票型基金（ETF）。



放空波動性的ETP規模，估計介於30億至40億美元（約新台幣879億至1172億元），僅占總體ETP市場的一小部分，目前確切虧損規模無法得知。



不過，金融界普遍知曉，這類產品容易虧損。因為根據市場趨勢，波動終將擴大。瑞士信貸甚至在產品介紹中警告，這類投資的「長期預估價值」為「零」。



FTN金融集團（FTN Financial Group）首席經濟學家羅（Chris Low）說：「這種產品原本主要目的是保險，但人們開始像在賭場一樣買賣。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070211