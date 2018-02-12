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花蓮地震重建 陳美伶：花東基金擔保融資

發稿時間：2018/02/12 15:43

最新更新：2018/02/12 15:43

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（中央社記者陳政偉台北12日電）花蓮地震衝擊當地觀光及石材業，國發會主委陳美伶今天裁示，將以花東基金提供新台幣20億元供信保基金10倍擔保用，總共可提供200億元，給所有受災的中小企業專案融資。

花蓮震災救助及重建專案小組召集人、國家發展委員會主任委員陳美伶11日在花蓮舉行兩次「0206花蓮震災救助及重建專案小組」會議，討論對花蓮觀光產業與石材產業的協助對策。

陳美伶今天主持國發會主管會議時裁示，將以花東基金提供20億元供信保基金10倍擔保用，總共可提供額度為200億元內，給所有受災的中小企業專案融資。

陳美伶接受中央社訪問時表示，專案融資對象不只受創嚴重的石材跟觀光產業，更擴及受災區的所有中小企業。而行政院協請金融監督管理委員會13日前提出貸款展延、本金緩繳等紓困方案，今天金管會也在討論中。

她也指出，信用保證融資申請將不收取手續費，其相關程序及規定後續將由經濟部中小企業處儘速訂定後提供業者。

另為就近提供花東企業相關融資服務，陳美伶說，經濟部中小企業處將結合馬上辦服務中心、中小企業信用保證基金及台灣中小企業聯合輔導基金會等單位，於花蓮市「信保基金花東辦事處」，成立「經濟部災害復舊企業財務協處服務中心」協助處理。

針對石材產業部分，經濟部長沈榮津11日與花蓮在地石材業者座談時，表達將研提「0206花蓮震災災後產業復甦行動計畫」（草案），也將向花東基金爭取經費，協助業者儘速復原重建，並扶植在地產業振興發展。

11日會議也決議，對災損品及次級產品清運，清運費用全額由花東基金支應。而災損品及次級產品去化處理，經濟部在3月底前與業者討論細節後，向花東基金提出計畫，協助災損品及次級產品去化處理。

災後重建部分，由於災區建築體檢目前著重緊急狀況，目前有50名專業技師協助，陳美伶日前也指出，這部分的鑑定費用全免。未來總體檢的部分，可透過花東基金等資源挹注，提報長期計畫，希望一年內完成。

據國發會資料，花東基金從2012年設立，已投入逾75億元經費，並成立「行政院花東地區發展推動小組」，協助推動花東地區產業發展；前年尼伯特風災後，也協助台東復原重建。（編輯：林興盟）1070212

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