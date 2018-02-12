雄獅攻入境遊 進駐桃機拚營收成長

（中央社記者江明晏台北12日電）雄獅旅遊繼今年初成立「雄保旅遊」後，今天宣布成為首家進駐桃園國際機場的旅遊業者，看好今年來自入境遊的營收成長。



雄獅今年初成立「雄保旅遊」，積極擴大服務東北亞、東南亞與中國大陸港澳等入境旅客，雄獅旅遊並將於農曆春節前進駐桃機，成為首家進駐桃機的旅遊業者。



國內旅行社多年來強攻出境遊市場，而隨入境台灣人次成長，加上政府力推台灣觀光，不只國旅市場，海外旅客入境遊成為旅遊業者搶食的商機大餅。



雄獅旅遊董事長王文傑表示，雄獅旅遊致力推廣台灣觀光產業國際化，進駐桃機第二航廈，開拓多元市場，也透過機場服務門市提供訪台旅客加值服務平台，串接海外資源，並透過雄獅海外23家分公司，國內80家門市據點，更優化雄獅旅遊的O2O（Online To Offline）虛實整合服務。



雄獅旅遊集團寶獅總經理黃信川表示，75%自由行旅客到目的地才決定行程，雄獅在台灣的第80間門市進駐桃機第二航廈入境大廳，提供超過5000種多元深度體驗型商品。除門市，也透過海外自有據點、海外業者合作等線上、線下通路銷售，打造入境旅遊多元銷售通路。



雄獅分析，去年入境與國內旅遊市場合計營收占比達10%，約新台幣26.7億元，今年在「雄保旅遊」成立及進駐桃機後，雄獅目標這個區塊的營收達兩位數成長，可望飛越30億元大關，甚至超越整體營收表現，成為強勁成長動能。



雄保旅遊董事長戴啟珩表示，今年4月將針對日籍旅客推出眾多深度旅遊套裝，涵蓋山區、客家庄、台三線等體驗行程，今年首季來自日本的入境遊營收已年增雙位數，預估4月在新商品推出後成長將更顯著。



戴啟珩說，目前入境旅遊三大客源地分別為中國大陸、日本、港澳，且自由行旅客成長非常快速，東南亞因基期低，去年訪客數年增率達22%最顯著，雄保旅遊有6成專注入境市場，其中日客占6成，60%客人是以自由行為主。



桃機總經理蕭登科表示，桃機做為國家門面，更是海外旅客認識台灣的第一站，雄獅旅遊作為第一家進駐機場開設門市的旅遊服務產業，藉雄獅擁有龐大旅遊資源，讓桃機旅客服務項目更趨完善，大幅加值海外國際旅客的機場體驗。（編輯：李明宗）1070212