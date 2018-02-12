雞年台股漲973點 股民帳面平均增107.52萬

台北股市加權指數12日在買盤推升下，盤中一度上漲逾百點，但尾盤漲幅收斂，收盤漲49.34點，收10421.09點，成交值近新台幣1066億元。中央社記者董俊志攝 107年2月12日

（中央社記者田裕斌台北12日電）雞年台股收紅封關，全年上漲10.3%，根據台灣證券交易所統計，雞年台股封關市值新台幣31.25兆元，增加3.36兆元，平均每個投資人帳面增值約107.52萬元。



雞年台股由9447.95點漲至10421.09點，上漲973.14點，是繼1990年1月23日、相隔18年後，史上第2次在萬點之上封關，根據證交所資料，截至今天止，台股市值約31.25兆元，較猴年封關增加3.36兆元，以去年有交易人數312萬4818人計算，平均每位股民帳面上增加107.52萬元。



原本投資人在雞年台股可以賺得更多，只不過在美股2月二度閃崩千點下，台股漲幅也大幅縮水，較去年底封關市值減少約5800億元，平均每位投資人少賺了18.56萬元。



在個股方面，雞年最飆個股非撼訊莫屬，漲幅高達1077.71%，其次是茂矽，漲幅也有705.08%，信立、本盟、旺宏、世紀鋼漲幅也超過400%，其中不乏今年以來持續大飆的個股，撼訊今年以來不到1個半月飆漲167.4%，世紀鋼也達144.8%。



在跌幅排名方面，除了已經下市的華美、弘憶外，振維雞年共跌83.93%，股價從原本百元俱樂部跌到不到20元，遠昇、環瑞醫、大略-KY、綠悅-KY、英格爾、佰研跌幅也超過6成。（編輯：林孟汝）1070212



