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台廠苯乙烯登陸 明起將納保證金5%

發稿時間：2018/02/12 17:48

最新更新：2018/02/12 17:48

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（中央社記者黃雅娟台北12日電）經濟部貿易局表示，台灣銷售至中國大陸的苯乙烯產品經反傾銷初步判定，將採取保證金形式的臨時反傾銷措施，13日起台灣廠商的苯乙烯產品，須繳交5%的保證金。

台灣去年進出口成績創下亮眼成績，經濟部日前指出，被廣泛用於塑橡膠生產的苯乙烯聚合物，去年1到11月出口成長30.2%，以中國大陸、香港為主要市場，同時對越南、馬來西亞、泰國等新南向國家出口表現亮眼。

不過，中國大陸商務部對苯乙烯傾銷調查，今天公布初判結果，由於韓國、台灣及美國的進口，對大陸產業造成損害，將採取保證金形式的臨時反傾銷措施。

貿易局指出，自13日起韓國、台灣和美國出口苯乙烯產品至中國大陸時，應依據裁定的傾銷幅度，向中國大陸提供保證金；台灣為5%、美國為9.2%至10.7%，韓國則為7.8%至8.4%。而保證金形式其實就是臨時性的反傾銷措施。

根據統計，銷售至中國大陸的苯乙烯前3大進口量，韓國以市占35.03%列名第一，沙烏地阿拉伯占比為14.66%，台灣占比為13.12%。

貿易局表示，目前看來台灣稅率是各國中最低的，不過市占第二的沙烏地阿拉伯並未被要求繳交保證金。貿易局指出，後續會積極向中國大陸爭取降低稅率；自2月13日起至6月23日止，可能都得依此模式出口，也可能依調查期間，延長至12月23日。

台灣本次遭中國大陸反傾銷調查之涉案產品苯乙烯，是基礎有機化工原料，主要用於生產發泡性聚苯乙烯（EPS）、聚苯乙烯（PS）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）樹脂、不飽和聚酯樹脂（UPR）、熱塑性彈性體（SBS）、丁苯橡膠（SBR）、丁苯膠乳（SBL）等，該產品在中國大陸的海關稅則號為29025000。

中國大陸商務部對苯乙烯傾銷調查期間為2016年1月1日至2016年12月31日，產業損害調查期間為2013年1月1日至2016年12月31日，預計於2018年6月23日結束調查，特殊情況下可延長至2018年12月23日。（編輯：林孟汝／張均懋）1070212

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