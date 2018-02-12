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iPhone 6金色版攻換機潮 中華電遠傳開賣

發稿時間：2018/02/12 18:00

最新更新：2018/02/12 18:00

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（中央社記者江明晏台北12日電）時序將進入過年，蘋果推出金色iPhone 6上陣，中華電信、遠傳電信宣布開賣金色版iPhone 6 32GB，以相對親民購機價，瞄準農曆年換機潮。

適逢新年換機潮，蘋果今年推出全新製造的金色版iPhone 6 32GB，攜手電信業者開賣，以較親民的購機價格，搶攻過年小資族或長輩換機商機。

中華電信日前宣布，全台540家中華電信門市將陸續開賣金色iPhone 6 32GB，搭配中華電信999購機方案，月付新台幣999元，租期30個月，手機購機3900元，享合約期間4G手機上網吃到飽。此外，搭配指定大4G方案資費，手機可0元帶回家。

遠傳電信今天也宣布，即日起開賣限量金色版iPhone 6 32GB，搭配遠傳999上網吃到飽專案，綁約30個月，購機價3900元，攜碼及續約用戶再享1500元限時折價優惠，等於金色版iPhone 6 32GB購機約2400元，搭配1399專案，新機可0元帶回家。

台灣大哥大則早在2017年3月就搶先開賣限定版金色iPhone 6 32G，由於市場需求熱，目前仍在供貨中。

另外，中華電信同步宣布，針對iPhone指定機型的限時優惠延長，即日起至2月28日止，購買iPhone 7 256GB、iPhone 7 Plus 256GB搭配大4G購機方案(24/30個月) 999元以上資費，購機再享限時折價1500元，加上老客戶或行動VIP客戶再享購機價最高現折5000元。

即日起至2月底前，遠傳申辦攜碼或續約1399以上資費，搭配iPhone X或iPhone 8、8 Plus，不僅吃到飽、遠傳也加碼開運通話金888元與3000元friDay購物金。（編輯：郭萍英）1070212

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