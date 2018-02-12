電信三雄1月獲利 台哥大稱王

（中央社記者江明晏台北12日電）電信三雄1月營收出爐，台灣大哥大1月營收因電商與行動加值服務帶動成長，每股賺新台幣0.45元，贏過中華電信的0.39元和遠傳電信的0.26元，登上獲利王寶座。



台灣大哥大公布1月自結合併營收104.7億元，稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)為28.3億元，營業利益16.8億元，稅後淨利12.2億元，稅後每股盈餘(EPS)為0.45元。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1月在電子商務與行動加值服務持續擴展帶動下，營收較去年同期成長5%。EBITDA在排除國內漫遊業務後，較去年同期成長2%。每股盈餘0.45元，達成第1季財測目標38%。



中華電信1月合併自結營收為182億元，營業成本及費用為143億元，營業淨利為38.9億元，稅前淨利為39.1億元，歸屬於母公司業主淨利為30.6億元，每股盈餘為0.39元。與第一季財測相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率均符合預期。



中華電說明，1月整體行動通訊營收較去年同期微幅減少，雖然4G及行動上網客戶持續成長，帶動1月行動加值營收較去年同期增加，但行動銷貨收入也較去年同期提升，且受行動語音營收減少，使整體行動服務營收仍較去年同期衰退。



截至1月底止，中華電光世代寬頻用戶數達355.3萬戶，60Mbps以上的客戶數187.4萬戶，其中，100Mbps以上客戶達129.4萬戶。MOD客戶數達163.5萬戶。行動上網客戶持續成長，達834.7萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達59.6%。



遠傳電信1月自結合併營收為74.7億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.92億元與8.57億元，1月每股盈餘 (EPS)為0.26元。



電信三雄去年財報，均達成財測目標，台灣大哥大以每股盈餘（EPS）5.45元，贏過中華電信的5.01元、遠傳電信的3.33元，連續6年蟬聯全年度獲利王寶座。(編輯：陳永昌)1070212