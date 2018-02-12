去年重大公共建設 預算達成率高於10年平均

（中央社記者陳政偉台北12日電）行政院公共工程委員會指出，106年列管204件重大公共建設計畫，可支用預算3469.91億元，截至去年12月底止，已執行3254.69億元，整體預算達成率93.8%，高於近10年平均值。



工程會副主委顏久榮今天主持「公共建設督導會報」107年度第1次委員會議，針對106年重大公共建設計畫整體預算執行情形、前瞻基礎建設計畫、電力能源及水利建設計畫、五加二產業專案工程計畫檢討執行情形，並盤點公共建設計畫證照許可里程碑辦理情形。



工程會官員表示，106年列管204件重大公共建設計畫，整體預算達成率93.8%，高於97年到106年的平均值93.28%。



工程會今天發布新聞稿指出，這次會議針對「台鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫」缺工、「台東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」證照許可、「石門水庫防淤隧道工程計畫」用地取得進度落後、「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」大泉淨水場尚未取得開發計畫許可問題進行檢討，並請勞動部、內政部協助交通部、經濟部及台東縣政府加速相關行政程序，避免影響後續工程執行。



工程會初步盤點107年度重大公共建設計畫列管計畫，總計244項，年度可支用預算約新台幣3925.55億元，今年為前瞻基礎建設計畫執行能量高峰期，工程會將持續督導各部會加速執行各項公共建設計畫，並以全生命週期列管方式強化工作進度里程碑控管。（編輯：張均懋）1070212