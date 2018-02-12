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上緯風電開發添生力軍 德電力巨頭加盟

發稿時間：2018/02/12 18:45

最新更新：2018/02/12 18:45

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（中央社記者潘智義台北12日電）上緯國際投資控股公司今天宣布，除現有團隊成員麥格理資本公司外，還將與德國EnBW合作，共同投入2GW海鼎風電（Formosa III）開發案，推動台灣離岸風電發展。

上緯投控指出，海鼎風電位於彰化，開發容量預計2000MW（百萬瓦），EnBW為離岸風電的開發及運維領導廠商，目前已有336MW營運中的風場，將為團隊帶來更豐富的開發技術經驗。

上緯解釋，上緯、麥格理資本（Macquarie Capital）已與EnBW（Energie Baden-Württemberg AG）簽訂合作協議，為海鼎共同股東，於彰化持續進行離岸風電開發。此項投資將待歐盟審查與台灣投審會許可等相關審查後完成。

上緯表示，與麥格理資本共同開發的海鼎風電已於2018年2月通過環評大會審查。這個新的夥伴關係將持續進行海鼎風電開發工作，首先將全力準備參與離岸風電規劃場址容量分配作業。

EnBW為德國及歐洲的離岸風電領導廠商，其開發及運維專業將為此團隊帶入更豐富的技術及財務能力與經驗，其中又以開發技術為主。EnBW除了派員來台，與上緯及麥格理資本共事，也有在德國漢堡團隊的支援。未來將建立台灣工作團隊，待歐盟審查完成後，工作人員們將由EnBW進行培訓。

上緯強調，旗下上緯新能源為台灣本土風電領導廠商，其統領開發的海洋風電第一階段8MW為台灣首座離岸風場。麥格理資本為全球最大再生能源投資商，積極參與海洋風電及彰化海鼎風電之開發。EnBW為離岸風電的開發及運維領導廠商。

上緯董事長兼執行長蔡朝陽說，上緯與麥格理資本已共同開發台灣離岸風電逾3年，EnBW在歐洲離岸風電已完成336MW，另有1.5GW開發中，很高興有這樣德國技術團隊加入。海鼎風電有上緯的台灣開發經驗，加上麥格理資本的財務實力與EnBW的技術能力，必能確保風場開發順利成功。(編輯：中央社趙蔚蘭)1070212

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