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阻迪士尼收購 傳康卡斯特仍想買福斯

發稿時間：2018/02/12 20:19

最新更新：2018/02/12 20:19

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，美國媒體業巨擘21世紀福斯公司雖已和迪士尼公司達成資產出售協議，但美國有線電視公司康卡斯特現正考慮再度出價收購21世紀福斯公司。

法新社報導，21世紀福斯公司（21st Century Fox）是媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）事業版圖的一部分，迪士尼公司（Walt Disney Co.）目前正在努力完成以661億美元（約新台幣1.9兆元）收購21世紀福斯公司部分資產的交易。

若交易獲得反托拉斯當局同意，21世紀福斯公司旗下的二十世紀福斯影片公司（Twentieth Century Fox）、英國衛星電視業巨擘天空（Sky）和美國影音串流平台葫蘆網（Hulu），將納入迪士尼公司的資產。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）引述消息人士報導，2017年12月放棄嘗試收購21世紀福斯公司的康卡斯特公司（Comcast Corp.），現在又考慮再度出價，可能是受到福斯發表一份股東會說明書的影響，文件中透露「促使（收購）交易能夠達成的一般程序」。

報導指出，康卡斯特公司為了確保美國政府同意這起收購案，願意向福斯公司提供一些保證，包括退出某些事業，例如地方運動頻道，以免在電視產業持有的資產比重過重。

迪士尼公司原本向21世紀福斯公司提議，將二十世紀福斯影片公司和自家製片公司合併，兩者合計佔美國電影票房收入的40%。

在電視產業方面，迪士尼公司原已擁有美國廣播公司（ABC）和ESPN兩頻道，完成交易後將再加入FX和國家地理（National Geographic）兩頻道。

美國反托拉斯當局曾阻止電訊商AT&T公司收購時代華納公司（Time Warner Inc.），對於21世紀福斯公司和迪士尼公司的收購案，當局可能等到2019年才會做決定。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1070212

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