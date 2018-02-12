開發彰化離岸風電 德EnBW集團入股

（中央社記者林育立柏林12日專電）德國能源集團EnBW今天宣布，將投資彰化外海的海鼎風電（Formosa III），持股37.5%，EnBW負責風場的開發並在台灣培訓營運人員。



EnBW（Energie Baden-Württemberg AG）集團綠電部門主管谷塞威爾（Dirk Guesewell）在聲明中表示，EnBW在離岸風電的開發和營運有豐富經驗，營運中的裝置容量有336MW（百萬瓦），興建中的有610MW，另外有900MW正在規劃中。



EnBW集團已派人進駐台灣，未來將與上緯國際投資控股公司和澳洲的麥格理資本公司（Macquarie Capital），共同開發總裝置容量2000MW的海鼎風電。



EnBW是德國第三大能源集團，總部位在西南部的製造業重鎮巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg），也是戴姆勒集團（Daimler AG）、保時捷車廠（Porsche AG）的所在地。



EnBW原本經營主力是核電廠、火力和水力發電廠，近年來積極轉型成綠電公司，大力投資陸域和離岸風力發電，目標在2020年前將再生能源的比重從19%提升到40%。投資台灣是EnBW第一次將經營觸角擴展到歐洲以外。



上緯投控10日宣布，由子公司上緯新能源及外商麥格理資本共同開發的海鼎離岸風力發電計畫三個風場，9日通過環境保護署環境影響評估審查委員會（通稱環評大會）審查，代表上緯及麥格理取得三個風場的開發權。



上緯表示，位於彰化外海的海鼎風電三座風場距彰化縣海岸38到62公里，開發總容量預計1900到2000MW；在取得相關許可後，海鼎離岸風力發電計畫第一座風場預計2021年完工。



歐洲是全球離岸風力發電的先驅，最近歐商開始將目光轉向積極發展再生能源的台灣，其中丹麥沃旭（Ørsted）主導的「大彰化離岸風電計畫」總投資金額逾新台幣3000億元，海鼎的投資金額也達2000億元。



隨著供應鏈的建立、風機發電效率的改善和經驗的累積，離岸風力發電在歐洲是具有競爭力的發電選項。2017年，沃旭和EnBW才以0元標下德國的風場，不再依賴政府的保證收購價，發的電直接在自由交易的電力市場上賣。1070212