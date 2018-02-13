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集資買彩券中獎遭課贈與稅 提出證明仍可退稅

發稿時間：2018/02/13 17:46

最新更新：2018/02/13 17:46

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（中央社記者邱柏勝台北13日電）去年嘉義市民眾集資買大樂透中獎被課贈與稅。國稅局表示，該案是中獎人領獎時，銀行提醒若無合資證明恐有贈與稅問題，中獎民眾才主動申報。但若能提出合資證明，該案仍可更正退稅。

嘉義市去年開出大樂透頭獎，由一注獨得新台幣3.92億元，但中獎人出面領獎時表示，該大樂透是他與友人集資購買，但因事前未報備集資，且金額超過贈與稅220萬元課徵門檻，需再繳2000多萬元贈與稅。

對此，南區國稅局局長盧貞秀今天表示，據她了解，這起集資中獎案件，是中獎人領獎時，銀行提醒若無合資證明，可能有贈與稅問題，因此中獎民眾才來主動申報繳稅。

盧貞秀指出，這兩位合資中獎人，現在若能提出當初合資證明，案件還是可更正退稅。

另外，盧貞秀表示，另外一筆台彩史上最高單注獎金30.03億元的案件，是別區的案件，當時為4人合資，但並未申報贈與稅，而是後來其中一名中獎人將獎金贈與自己的小孩，才來國稅局申報贈與。

財政部官員也指出，經向五區國稅局初步了解，目前沒有發生過有民眾集資買彩券，事後提不出證明遭國稅局反勾稽補徵贈與稅的案件。但稅務人員表示，實務上確實有民眾集資買彩券中獎，主動來申報贈與稅的案件，可能是台彩公司或者銀行會提醒中獎人申報，才會有中獎人主動來申報。

財政部官員重申，民眾集資前先報備，並非義務，包含像是對話紀錄，都可以當作集資的證明。不過像是二親等以內親屬合資，有時不一定會留下證明，因此官員提醒，民眾還是要留點證據，以供事後備查之用。（編輯：黃國倫）1070213

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